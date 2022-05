Josef Eham wechselt zur DEG: „Für meine Entwicklung das Beste“

Vor dem Tor erfolgreich will Josef Eham auch bei der Düsseldorfer EG sein. © GEPA/Jasmin Walter

Josef Eham wechselt in die DEL: Der Miesbacher läuft in der kommenden Saison für die Düsseldorfer EG auf.

Miesbach – Josef Eham ist am Ziel. Zumindest vorerst. Denn der 19-jährige Miesbacher hat sich seinen Traum erfüllt. Nach mehreren Jahren in der Red Bull Akademie in Salzburg wechselt der junge Stürmer zur kommenden Saison zur Düsseldorfer EG in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). „Ich freue mich einfach wahnsinnig darauf“, sagt Eham. „Insbesondere auf das Leben als Profi.“

In Düsseldorf dürfte er schnell Anschluss finden. Schließlich spielen mit dem Holzkirchner Niklas Heinzinger sowie Tobias Eder (Miesbach) gleich zwei Akteure aus dem Landkreis Miesbach für den Traditionsverein aus dem Rheinland. „Mit Niki hatte ich schon viel Kontakt“, gibt Eham an. „Er hat mir nur Positives über die DEG berichtet.“ Der Miesbacher hat am Rhein einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Dabei bestand der Kontakt zu den Düsseldorfer Verantwortlichen schon länger. „Niki Mondt (Sportdirektor der Düsseldorfer EG, d. Red.) hat mich bereits Anfang Februar angerufen und mir gesagt, dass sie mich unbedingt haben möchten“, erinnert sich der Miesbacher. „Er hat mir ihre Philosophie nähergebracht.“ Seit einiger Zeit setzen die Düsseldorfer verstärkt auf junge, deutsche Spieler. Daher hat Eham auch ein klares Ziel: so viel Eiszeit wie möglich zu erhalten. „Für mich wird das ganz einfach ein großes Abenteuer werden. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich auch richtig weit weg von daheim“, erklärt Eham. „Aber ich fühle mich bereit, auch wenn es natürlich ein großer Schritt ist.“

Das Ziel für den Youngster ist derweil klar. „Ich möchte mir so schnell es geht einen Platz in der Mannschaft erkämpfen, um mich auch in der Liga zu etablieren“, stellt Eham klar. „Für meine persönliche Entwicklung ist es das Beste, hier zu sein.“ Bis September wird er sich allerdings noch gedulden müssen, ehe die neue DEL-Saison beginnen und Josef Eham sich seinen Traum erfüllen wird. meh