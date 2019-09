Jugendfußball-Berichte ganz einfach melden

Kleine Kicker: Auch die Jugendfußballer, wie hier vom TSV Schliersee (in Blau) und SV Miesbach, finden sich in der Heimatzeitung wieder. foto: Thomas Plettenberg

Neues Portal für Vereine

von Julia Pawlovsky schließen

Jugendleiter und Trainer aufgepasst: Ab sofort haben wir ein neues Portal, in dem Berichte vom Jugendfußball ganz einfach gemeldet werden können.

Landkreis – Die kleinen Fußballer sind in die Saison gestartet, und die Heimatzeitung berichtet auch in der neuen Spielzeit wieder über die kleinsten Kicker im Landkreis. Bislang schickten die Jugendleiter und Trainer ihre Berichte per E-Mail an die Redaktion. Um ihnen diese Arbeit zu erleichtern, stellt unser Verlag den Sportvereinen ab sofort ein – natürlich kostenfreies – Modul zur Verfügung, in dem die Jugendfußball-Berichte vereins- und teamweise ganz einfach einkopiert werden können. Anschließend kann die Redaktion auf dieses Modul zugreifen und die Artikel für die Jugendfußball-Berichterstattung verwenden.

Benutzen Sie bitte deshalb ab sofort nur noch diesen Link für Ihre Zulieferung, die wie gewohnt bis Dienstag, 12 Uhr, erfolgen sollte. Fotos sind ebenfalls über den Upload auf dem Portal möglich:

Link

Bei Problemen und Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns über zahlreiche kleine Fußballer in unserem Blatt.

jpa