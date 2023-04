Karriereende verkündet: Skirennfahrerin Marlene Schmotz (29) hört auf

Ein starkes Rennen zeigte Marlene Schmotz beim Weltcup-Slalom Ende 2019 in Lienz (Österreich). Hier landete die Rennfahrerin des SC Leitzachtal auf Platz elf. © Peter Kornatz

Etwas mehr als zehn Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt verlässt Marlene Schmotz den alpinen Skizirkus. Auf Instagram hat die 29-Jährige vom SC Leitzachtal ihr Karriereende bekannt gegeben.

Fischbachau – Mit zwei Jahren stand Marlene Schmotz zum ersten Mal auf Ski, schreibt die Athletin des SC Leitzachtal auf ihrem Instagram-Kanal. „Wer hätte das gedacht, dass ich so eine Reise erleben und meine Leidenschaft zum Beruf machen darf.“ Der emotionale Rückblick hat seinen Grund: Schmotz gibt damit ihr Karriereende bekannt. „It’s time to say goodbye“, titelt die 29-Jährige ihre Mitteilung.

„Mein Körper und Geist sind nicht mehr bereit, 100 Prozent zu geben“, teilt Schmotz mit. „Es waren intensive Jahre voller Emotionen, Höhen und Tiefen. Was bleibt, sind viele tolle Erinnerungen und ich bin unendlich dankbar für all das, was ich erleben durfte.“ Insgesamt sei es eine „wahnsinnig schöne Zeit“ gewesen, betont Schmotz und schließt mit einem „großen Dankeschön“ an all ihre Unterstützer und Begleiter.

Schmotz hatte vor etwas mehr als zehn Jahren ihr Weltcup-Debüt gefeiert, wurde seitdem aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Ihr bestes Ergebnis war ein neunter Platz im Riesenslalom von Chamonix im Dezember 2019. In der abgelaufenen Saison holte die Technik-Spezialistin keine Punkte. Bei der Deutschen Meisterschaft kurz vor Ostern in Pfelders in Südtirol fuhr Schmotz auf Platz sieben im Super G und auf Rang acht im Slalom.

sg/dpa