Keinen Druck machen: Johanna Puff bei Junioren-WM in USA

Johanna Puff bei der Junioren-EM auf der Pokljuka. © Björn Reichert

Bei der Junioren-Weltmeisterschaft will Biathletin Johanna Puff vom SC Bayrischzell ihre beste Leistung abrufen - und schauen, wofür das reicht.

Bayrischzell – Es war Johanna Puffs erklärtes Saisonziel, und doch hieß es im Vorfeld ein bisschen mehr zittern als in anderen Jahren, in denen die Nachwuchsbiathletin vom SC Bayrischzell schon zum Aufgebot für die Junioren-Weltmeisterschaften gehörte. Zum einen wurden für die Wettbewerbe in den USA lediglich je vier Frauen und Männer in den Kategorien Jugend und Junioren nominiert. Zum anderen hätte auch Corona bei aller Vorsicht die Pläne durchkreuzen können. Umso größer ist die Freude bei der 19-Jährigen, dass sie beide Hürden genommen hat und nun in Soldier Hollow in Utah (USA) am Start sein wird.

„Natürlich bin ich glücklich, dass es mit der Quali geklappt hat, da die Teilnahme an der WM, noch dazu in den USA, mein erklärtes Ziel in diesem Winter war“, freut sich Puff, die schon die ersten Trainingskilometer vor Ort absolviert hat und aktuell mitten in der Wettkampfvorbereitung steckt. Vor allem geht es darum, sich gut zu akklimatisieren, was mit Zeitverschiebung und der Lage von Quartier und Strecke auf 1800 Metern eine besondere Herausforderung ist. Dazu kommen sehr niedrige Temperaturen. „Wir haben für die Athleten und Athletinnen zusammen mit der medizinischen Abteilung einen Plan erstellt, wie sie sich schon im Vorfeld gut anpassen können“ beschreibt DSV-Biathlon-Nachwuchscheftrainer Zbigniew Szlufcik die besondere Herangehensweise.

Im Vorfeld habe sie, unterstützt von der Familie, alles dafür getan, um sich nicht zu infizieren, erklärt Puff. Außenkontakte haben sie weitestmöglich vermieden. Die Schwester blieb zwei Wochen bei Freunden, um kein Risiko einzugehen. „Bei der Anreise war aber alles doch sehr eng im Flughafen und Flugzeug. Da muss man schon sehr aufmerksam sein“ sagt die Sportlerin, die hofft, dass alles gut gegangen ist.

Puff macht sich keinen Druck

Nun saugt sie das besondere Flair von Weltmeisterschaften auf einem anderen Kontinent ein, beobachtet sehr viele Unterschiede zwischen Amerika und Europa und freut sich auf ihren ersten Wettkampf, das Einzel am Donnerstag. „Am meisten freue ich mich auf die Staffel mit den anderen Mädels“, sagt Puff, deren Fokus aber auch auf dem Sprint liegt, weil es hier gilt, sich eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung zu schaffen. „Ziel ist, bei allen Rennen meine optimale Leistung abzurufen. Dann sehen wir, was rauskommt. Ich versuche mir da keinen Druck zu machen“, gibt sie sich zuversichtlich.

Und auch Szlufcik ist guter Dinge. „Wir haben in dieser Saison im IBU-Junior-Cup und bei den Europameisterschaften schon gesehen, dass wir im Juniorenbereich sehr gut dabei sind. Darum wollten wir bei den Wettkämpfen in den USA an die Weltspitze anklopfen und um die Medaillenplätze mitkämpfen.“ Unter anderem hatte die Biathletin des SC Bayrischzell mit Darius Lodl den EM-Titel in der Single-Mixed-Staffel geholt und eine Reihe von Top-Ten-Platzierungen erreicht.