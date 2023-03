Die entscheidende Saisonphase beginnt

Teilen

Auch in der Meisterrunde stehen sich der SC Wall und der SV Miesbach II gegenüber. In der Vorrunde folgte auf ein Remis ein Waller Sieg. © Max Kalup

Vier A-Klassisten aus dem Kreis Miesbach haben die Chance auf den Aufstieg, acht wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich fix machen.

Landkreis – Die A-Klassen-Mannschaften aus dem Landkreis sind in insgesamt vier Gruppen aufgeteilt. Vier Teams kämpfen in der Meisterrunde G um den Aufstieg in die Kreisklasse, während der Rest in drei unterschiedlichen Gruppen gegen den Abstieg in die B-Klasse spielt. So wurden aus drei A-Klassen-Gruppen in der Hinrunde nun vier Ligen, in die die Landkreis-Vereine eingeteilt sind. Mit der SG Tegernseer Tal und dem TSV Hartpenning gehen zwei Klubs mit einem neuen Trainer in die Rückrunde. Bei den meisten Mannschaften allerdings ist der Kader gleichgeblieben im Vergleich zur Vorrunde. Der Großteil der Vereine war auch im Wintertrainingslager in Italien oder Kroatien – der FC Real Kreuth II bereitete sich bei der befreundeten TSG Hoffenheim auf die Meisterrunde vor. Unisono betonen die Verantwortlichen, dass sie sich freuen, dass es wieder losgeht.

Meisterrunde G

Nach einer herausragenden Hinserie startet der SC Wall gemeinsam mit der SG Gaißach/Wackersberg an der Tabellenspitze der Gruppe G in die Meisterrunde. Beim SC könnte man mit dem Aufstieg gut leben, zur Pflicht macht ihn Trainer Michael Niederlöhner allerdings nicht – eher zur Kür. „Sollten wir es schaffen, freuen wir uns. Wir haben bisher mehr erreicht, als erwartet“, sagt der Erfolgscoach, der Anfang der Saison das Amt in Wall übernommen hatte. Er startet mit dem vollständigen Kader in die Rückrunde und hat keine Zu- oder Abgänge zu verbuchen. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht.“

Bei der Kreuther Kreisligareserve war der Einzug in die Aufstiegsrunde schon ein Erfolg. Das Saisonziel sei damit bereits übererfüllt, sagt Trainer Franz Breunig. Für ihn gilt es nun, die junge Mannschaft mit weiteren Spielern aus der A-Jugend zu schmücken und ein stabiles Fundament für die erste Mannschaft zu bilden.

Ähnliches hat sich auch die zweite Mannschaft des SV Miesbach, die mit einem furiosen Schlussspurt in der Hinrunde Schliersee noch auf den unliebsamen vierten Platz verdrängt hat, vorgenommen. „Wir haben gleich einen guten Start gegen die Führenden Gaißach/Wackersberg und Wall. Da können wir uns gleich positionieren – oder eben auch nicht“, sagt Trainer Christian Pralas, der hofft, dass seine Mannschaft bis zum Schluss dranbleiben und sich sportlich weiterentwickeln kann. Für Pralas sind die beiden ersten Gegner die Aufstiegsaspiranten, er traut aber auch den SF Fischbachau eine gute Rolle zu. Dort leitet Thomas Gschwendtner die Geschicke und sagt: „Wer in der Aufstiegsrunde spielt und nicht aufsteigen will, der ist selber schuld.“ Die SF machten erst am letzten Spieltag der Hinrunde den Einzug in die Meisterrunde klar und geht mit dem gleichen Kader in die Rückrunde.

Prognose: Kann Wall an seine herausragende Vorrunde anknüpfen, wird am SC kaum ein Vorbeikommen sein im Kampf um den ersten Platz. Aber auch mit Fischbachau ist zu rechnen. Die Miesbacher und Kreuther Reserven müssen schauen, das Rennen lange offen zu halten.

Abstiegsrunde S

Die DJK Darching II kämpft als einzige Mannschaft aus dem Landkreis in der Gruppe S um den Klassenerhalt. In der Winterpause hat sich bis auf ein Trainingslager in Kroatien nicht viel getan. „Wir haben keinen Druck und können befreit aufspielen“, sagt Trainer Andreas Hallmannsecker.

Prognose: Die DJK Darching II wird sich schwertun im Kampf gegen den Abstieg aus der A-Klasse. Nach den Ergebnissen aus der Hinrunde wäre der Klassenerhalt eher eine positive Überraschung.

Abstiegsrunde T

In der Abstiegsrunde T kämpft Parsberg mit einem Punkt auf dem Guthaben-Konto gegen den Abstieg. „Wir wollen in den ersten drei Spielen so viele Zähler holen, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben“, gibt sich Abteilungsleiter Michael Ohneberg selbstbewusst. In Parsberg kehren einige Verletzte zurück und mit Sebastian Neudecker verbucht der SVP auch einen Neuzugang vom FC Hausham.

Auch Türk Spor Hausham kann neue Spieler verbuchen. Benedikt Eham (SG Hausham/Torwart), Seniz Cengel (SV Miesbach/Abwehr) und Ferhat Aksoy (TSV Weyarn/Offensive) ergänzen den Kader und Kapitän Mark Stettinger kehrt nach langer Verletzungspause von fast einem Jahr wieder zurück. Marius Scurtu verlässt Türk Spor in Richtung Penzberg. „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen und sehen die Rückrunde schon als Vorbereitung für die neue Saison“, erklärt Vorsitzender Tamer Yigit.

Vincent Lechner, Trainer der SG Waakirchen/Schaftlach, ärgert sich nach wie vor über den vierten Platz aus der Hinrunde und die verpasste Aufstiegsrunde. Mit sechs Zählern wird die SG mit dem Abstieg schnell nichts mehr zu tun haben. Und so will Lechner die zweite Saisonphase nutzen, um die vielen A-Jugendspieler in den Herrenbereich zu integrieren. „Wir als Trainer und Spieler geben alles dafür, dass sie sich wohlfühlen und voll dabei sind“, erklärt der Coach.

Prognose: In dieser Runde wird Waakirchen/Schaftlach den Klassenerhalt schnell fix machen, während es für Türk Spor und gerade Parsberg eng werden könnte. Mit dem TSV Sauerlach II ist allerdings eine Mannschaft in der Gruppe, die in der Hinrunde null Punkte geholt hat.

Abstiegsrunde U

In der Gruppe U gehen gleich zwei Landkreis-Mannschaften mit einem neuen Trainer in die Rückrunde. Bei der SG Tegernseer Tal übernimmt der bisherige Co-Trainer Andreas Rohnbogner von Björn Burhenne. „Ich konnte in der Hinrunde noch mal Erfahrungen sammeln und habe jetzt das Vertrauen des Vereins bekommen, die Mannschaft zu trainieren“, erzählt Rohnbogner. Und beim TSV Hartpenning steht ab sofort Detlef Grafunder an der Seitenlinie. Dort hatte sich nach der Trennung von Werner Klinke im Laufe der Hinrunde der Mannschaftsrat um die Geschicke gekümmert. Domingo Grafunder schließt sich als Spieler dem TSV an. „Ziel ist, früh den Klassenerhalt zu sichern und dann eine stabile Rückrunde zu spielen“, erklärt Kapitän Stefan Zellermayer. Ähnlich ist die Ausgangslage bei der SG Tegernseer Tal. „Wir wollen nach der Hinrunde mehr Punkte holen und in erster Linie nicht absteigen“, sagt Rohnbogner.

Anders gestaltet sich die Situation beim TSV Schliersee und dem SC Wörnsmühl. „Mir ist es wichtig, zu zeigen, dass wir dazulernen und Fehler, die wir in der Vorrunde gemacht haben, abgestellt sind“, gibt SC-Trainer Klaus Wörndl vor. Er kann wieder aus dem Vollen schöpfen, nachdem der SC in der ersten Saisonhälfte von Verletzungen geplagt war. Schliersees Trainer Sebastian Fischer geht mit derselben Mannschaft in die Rückrunde und will diese „nutzen, um bisschen was auszuprobieren“.

Prognose: Das Problem dieser Gruppe ist, dass am Ende der Saison eine Mannschaft absteigen muss. Denn eigentlich könnten alle Teams eine konkurrenzfähige A-Klassenmannschaft ins Rennen schicken. So könnte sich der Abstiegsplatz zwischen der SG Tegernseer Tal und dem Lenggrieser SC II entscheiden. emi