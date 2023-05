Kräftiges Lebenszeichen: TuS Holzkirchen II besiegt SC Fürstenfeldbruck mit 4:0

Nicht von der Leine ließen die Kicker des TuS Holzkirchen II (in Grün) ihre Gegenspieler des SC Fürstenfeldbruck (in Blau). Am Ende siegten sie klar mit 4:0. © Stefan Schweihofer

Ein deutliches Lebenszeichen in Richtung Klassenerhalt hat der TuS Holzkirchen II gegen den SC Fürstenfeldbruck abgegeben. Am Ende stand es 4:0 - auch dank eines parierten Elfers.

Holzkirchen – Es dürfte nicht nur ein Stein gewesen, der TuS II-Coach Florian Ächter am frühen Sonntagabend vom Herzen gefallen ist. Denn mit 4:0 hatte seine Holzkirchner Reserve kurz zuvor nicht nur den SC Fürstenfeldbruck besiegt, sondern auch bewiesen, „dass wir nach wie vor leben“, sagt Ächter erfreut. „Wir haben nicht gespielt wie ein Tabellenletzter.“ Durch diesen Kantersieg bleibt die TuS-Reserve zwar nach wie vor am Ende des Tableaus, schöpft aber neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Dabei fiel vor allen Dingen eines auf. „Wir haben im System zwar nichts geändert, aber die Herangehensweise“, erklärt Ächter. Seine Mannschaft habe den Plan perfekt umgesetzt und stand dieses Mal in der Defensive sehr sicher. „Vor allem die Art und Weise meiner Mannschaft hat mir heute richtig imponiert“, meint Ächter. „Ich denke, dass Fürstenfeldbruck am Ende mit den vier Toren noch gut bedient war.“

Zwar gingen beide Teams – trotz guter Gelegenheiten des TuS – mit einem 0:0 in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff drehten die Grün-Weißen dann aber so richtig auf. Zunächst brachte Holzkirchens Tim Feldbrach mit einem fulminanten Schuss von der Strafraumgrenze seine Mannschaft mit 1:0 in Führung (51.). Kurz darauf gab es dann Elfmeter für die Landesliga-Reserve. Den hämmerte Bastian Feldbrach Sekunden später unter die Latte und sorgte damit für eine komfortable 2:0-Führung. Der Knoten war bei den Grün-Weißen endlich geplatzt: Denn nur vier Minuten später nickte erneut Tim Feldbrach nach einer Flanke zum vorentscheidenden 3:0 ein. „Wir haben auch weiter nichts zugelassen und einen wahren Sahnetag erwischt“, sagt Ächter. TuS-Verteidiger Dominic Ritter von Weinzierl traf dagegen nur die Querlatte. Kurz vor dem Ende markierte dann noch Drilon Shukaj das 4:0 und machte damit den Kantersieg perfekt.

Obendrein hielt TuS-Keeper Alperen Adatepe in der Schlussphase einen Elfmeter. „Das war das i-Tüpfelchen“, schwärmt Ächter. „Wir sind zwar immer noch Letzter, aber wir haben gezeigt, dass wir noch leben.“ Der Abstand zum Vorletzten Bad Tölz beträgt nur noch zwei Punkte. Die Mini-Hoffnung des TuS II auf den Klassenerhalt lebt also weiter.

TuS Holzkirchen II – SC Fürstenfeldbruck 4:0 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Adatepe - Ritter von Weinzierl, Hummelsberger, Ledermann, Glatz, B. Feldbrach (90. Döring), T. Feldbrach (90. Adam), Rasi (81. Mohr), Baumann (70. Ferraro), Mayer, Shukaj (88. Ferkau).

Tore: 1:0 T. Feldbrach (51.), 2:0 B. Feldbrach (60./Foulelfmeter), 3:0 T. Feldbrach (64.), 4:0 Shukaj (85.).

Gelbe Karten: Glatz, Rasi - Kabeya, Stancu.

Rote Karte: Issaka (SCF/90.).

Schiedsrichter: Moritz Breitruck.

Zuschauer: 50.

meh