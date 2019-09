Kreisklasse 2: Aus den Ferien auf den Fußballplatz

Zahlreiche Spielverlegungen im August/September

In den Ferien haben es die Amateurverein nicht leicht, viele Spieler sind im Urlaub. Wir haben und bei unseren Kreisklassen-Clubs umgehört, wie sie damit umgehen.

Landkreis – Überfüllte Autobahnen, herbstliches Wetter, die Urlaubszeit nähert sich ihrem Ende. Am Dienstag beginnt in Bayern wieder die Schule, und die meisten kehren in den Alltag zurück. Wir haben uns bei den Landkreis-Vereinen in der Fußball-Kreisklasse 2 umgehört, wie sich die Ferien auf den Amateursport ausgewirkt haben.

DJK Darching hat am sechsten Spieltag erst die dritte Partie

Das beste Beispiel für Spielverlegungen ist in dieser Saison die DJK Darching. Das Team von Trainer Patrick Lachemeier wird erst am sechsten Spieltag seine dritte Partie bestreiten und tritt Ende September zum ersten Mal zu Hause an. „Nach jedem Spiel haben wir ein spielfreies Wochenende. Das ist tödlich, denn die Mannschaft kommt nicht in den Rhythmus“, klagt Lachemeier. „Noch nie fühlte sich eine Saison so komisch an wie diese.“

Auch dem SC Wörnsmühl fehlten während der Sommerferien immer wieder Spieler. „Diese Zeit ist für einen Trainer nervig, aber damit hat jede Mannschaft zu kämpfen“, sagt Coach Sepp Riedl. Sich nach den Münchner Ligen zu orientieren und später in die Saison einzusteigen, dafür aber ein bis zwei Englische Wochen einzubauen, wäre für den SC-Trainer eine gute Möglichkeit, die Verschiebungen etwas einzudämmen.

SG Hausham beklagt mangelnde Kooperation bei Spielverlegungen

Anders sieht es bei der SG Hausham aus. „Die Jungs haben sich glücklicherweise weitestgehend an den Spielkalender angepasst“, sagt Vize-Abteilungsleiter Florian Fink. „Jedoch litt durch die Urlaube die Vorbereitung ein wenig.“ Der Bayerische Fußball-Verband sollte beim Erstellen des Spielplans flexibler werden, meint der Haushamer. „So könnte man durchaus noch Spiele im Spät-Herbst einteilen. Dann sind die Bedingungen meistens besser als im Frühjahr.“ Die angefragten Spielverlegungen würden ohnehin nicht immer genehmigt, denn manche Mannschaften legen ihr Veto ein. Dies findet Fink schade, denn hier sollten alle zusammenarbeiten und nicht versuchen, dem anderen Verein zu schaden.

„Spielverlegungen sind fast schon unabänderlich“, meint Holger Fritz, Trainer des FC Rottach-Egern. „Die Spieler haben heutzutage noch viele andere Interessen, die sich neben dem Fußballplatz abspielen. Dies nimmt immer mehr zu und wird sich auch nicht mehr ändern.“ So werde es in Zukunft noch mehr Spiele während der Woche geben, meint Fritz. „Was ich persönlich nicht schlimm finde.“

TSV Weyarn nimmt‘s gelassen

Somit stellt sich die Frage, welchen Einfluss die verschobene Tabelle mit der verschiedenen Anzahl an Spielen hat. „Wir schauen von Partie zu Partie, da spielt die Tabelle keine Rolle“, sagt TSV Weyarns Abteilungsleiter Christian Wacker. „Zum Schluss haben eh alle gleich viele Partien absolviert, und dann zählt es.“

Jetzt können die Trainer aber durchatmen und in den nächsten Wochen personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Denn, auch wenn dies mit schlechtem Wetter einhergeht, der Sommer ist vorbei und damit für die Mehrzahl der Fußballer auch die Urlaubszeit.

ts

Der fünfte Spieltag

SG Hausham – TuS Geretsried II

Die Haushamer gehen mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Tabellenführer TuS Geretsried II. Der Kader der Knappen ist komplett. Es wird eine schwere Aufgabe gegen die noch ungeschlagenen Geretsrieder. Schafft es die SG, den Schwung des Siegs in Tölz mitzunehmen, sind durchaus drei Punkte möglich.

TSV Weyarn – Olympic Geretsried

Seine Unentschieden-Serie will der TSV Weyarn gegen Olympic Geretsried brechen. Die Gäste sind eine spielstarke Mannschaft, die aufsteigen will. Bis auf Pascal Klump sind alle Weyarner an Bord. Sein Debüt für den TSV gibt Andreas Knierbein (SV Annerod).

SC Gaißach – FC Rottach-Egern

Vielleicht nicht zum optimalen Zeitpunkt muss der FC Rottach-Egern zum SC Gaißach reisen. Die Gastgeber holten nur einen Punkt aus den ersten vier Spielen und werden auf den ersten Sieg brennen. Mit absolutem Willen, voller Konzentration und Einsatzbereitschaft wollen die Aufsteiger in Gaißach bestehen.