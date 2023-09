DJK mit klarem Derby-Sieg – TuS Holzkirchen II setzt ein Zeichen – Deutliche Pleite für Rottach

Teilen

Enge Kiste: Die agilen Warngauer (in Grün) wurden von Darching (in Rot) in der Höhe zu hoch geschlagen. © tp

In der Kreisklasse 3 siegte die DJK Darching beim SV Warngau klar. Chancenlos war der SV Bayrischzell gegen den TuS Holzkirchen II. Das galt auch für Rottach gegen die SG Aying/Helfendorf.

SV Warngau – DJK Darching 2:6 (0:3)

Tore: 0:1 Ott (28.), 0:2 Schneider (32.), 0:3 H. Schlagbauer (42.), 0:4 Haas (47.), 1:4 G. Schönauer (60.), 1:5 S. Sitzberger (70.), 1:6 M. Sitzberger (79.), 2:6 A. Scheuck (88.).

Gar nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt war das Derby zwischen dem SV Warngau und der DJK Darching, das die Gäste am Ende mit 2:6 für sich entschieden. DJK-Trainer Hans Brumbauer berichtete: „Das war unser bislang schlechtestes Saisonspiel. Wir können uns bei unserem Keeper bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat. Warngau war ein Gegner auf Augenhöhe, aber wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Der Sieg war sicher nicht unverdient und ist zu hoch ausgefallen. Bei uns war ein wenig der Wurm drin.“

Die Hausherren hätten bei zwei Alleingängen in der Anfangsphase in Führung gehen können, scheiterten aber am bärenstarken Marinus Wiesgigl im DJK-Kasten. Dann nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt aus und lagen bereits zur Pause mit 0:3 in Front. Stefan Ott, Johannes Schneider und Hans Schlagbauer trafen für die Darchinger. Spätestens mit dem 0:4 von Florian Haas direkt nach Wiederanpfiff war das Derby entschieden.

Damit war die Luft bei sommerlichen Temperaturen endgültig raus und beiden Seiten gelangen noch zwei weitere Treffer. „Wir haben so gut es ging dagegengehalten. Darching hat eine richtig starke und vor allem clevere Mannschaft. Sie haben bis zur 60. Minute aus vier Chancen vier Tore gemacht. Insgesamt hat Darching daher auch verdient gewonnen“, sagte SV-Trainer Daniel Mayer.

SV Bayrischzell – TuS Holzkirchen II 0:5 (0:4)

Tore: 0:1 Blaschke (1.), 0:2 Hofinger (5.), 0:3 Waizmann (17.), 0:4 Hofinger (43.), 0:5 Pezerkar (88.).

Bereits zu Beginn sorgten die Gäste aus Holzkirchen in Bayrischzell für die Vorentscheidung. Den Hausherren steckte die Hochzeit des Vortags noch in den Knochen, die TuS-Reserve präsentierte sich vom Anpfiff weg hellwach und führte nach Toren von Raphael Blaschke und Stefan Hofinger nach fünf Minuten mit 2:0. Benedikt Waizmann und wiederum Hofinger sorgten bis zur Pause mit ihren Toren für die Entscheidung.

Im zweiten Durchgang konnte der SV die Partie offener gestalten. Den Schlusspunkt setzte Josh Pezerkar. „Wir haben uns drei Tore selbst reingehaut und wieder brutale individuelle Fehler gemacht“, hadert SV-Trainer Gerry Wimmer. „Der Sieg für den TuS war absolut verdient.“ TuS-Trainer Thomas Seethaler ist zufrieden: „Wir hatten noch drei oder vier 100-prozentige Chancen. Aber wir sind zufrieden mit den drei Punkten. Es war wichtig für die Jungs, dass sie sich jetzt auch mal belohnen.“

SG Aying/Helfendorf – FC Rottach-Egern 4:1 (1:1)

Tore: 0:1 Schlichtner (28.), 1:1 Steinegger (42./FE), 2:1 Wohlschläger (48.), 3:1 Wohlschläger (85.), 4:1 Steinegger (87.).

„Ärgerlich, dass wir nichts mitgenommen haben“, lautet das Fazit von Rottachs Trainer Bernhard Gruber. „Aying ist sehr hoch gestanden und hat viel zugelassen. Kämpferisch war es eine starke Leistung vom Team, aber wir haben zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht.“ Die Gäste gingen durch Tobias Schlichtner in Führung, doch Aying glich aus. Erst in der Schlussphase sorgte die SG für klare Verhältnisse. (ts)