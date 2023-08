Derbys satt im Kampf um die Meisterrunde: Sechs Miesbacher Teams messen sich in der Kreisklasse 3

Otterfing (in Rot) und Holzkirchen II duellierten sich in der Vorsaison noch in der Kreisliga. © THOMAS PLETTENBERG

In der Kreisklasse 3 Zugspitze nehmen sechs Mannschaften aus dem Miesbacher Landkreis teil. Die Fans dürfen sich also auf viele Derbys freuen.

Miesbach – Auf eine spannende Vorrunde und viele Derbys können sich die sechs Landkreis-Mannschaft in der Kreisklasse Gruppe 3 einstellen. Außer dem FC Deisenhofen III und der SG Aying/ Helfendorf kommen alle Teams aus der Region. Mindestens fünf der acht Teams erheben Ansprüche auf den Einzug in die Meisterrunde. Mit den beiden Kreisliga-Absteigern TSV Otterfing und TuS Holzkirchen II dürfte die Liga auch sportlich noch einmal stärker besetzt sein als in der vergangenen Saison.

Die Heimatzeitung nimmt die sechs Landkreis-Mannschaften vor dem Start am Wochenende noch einmal genau unter die Lupe.

SV Bayrischzell: „Trainingsbeteiligung und Bereitschaft waren so groß wie nie“

Mit einem neuen Trainerteam geht der SV Bayrischzell in die Saison. Coach Gerry Wimmer wird von Tom Birmoser und Luck Sieber unterstützt. Die drei treten in die Fußstapfen von Wacco Schmid. Neu im Team sind Keeper Korbinian Marx aus der eigenen Jugend sowie die beiden externen Neuzugänge Marinus Vocklinger und Niki Weigl. Maxi Wiedmann hat sich hingegen dem SV Miesbach angeschlossen.

Mit der Vorbereitung war Wimmer zufrieden: „Trainingsbeteiligung und Bereitschaft waren so groß wie nie. Das gesamte Team ist total motiviert und der Teamgeist ist groß. Wir wollen den Klassenerhalt erreichen, wissen aber auch, dass dies die schwerste Gruppe seit langem ist“. Am ersten Spieltag reist das Team aus dem Landkreis-Süden zum Kreisliga-Absteiger TSV Otterfing und kann dabei nur positiv überraschen.

Prognose: Für die Bayrischzeller wird es eine schwere Vorrunde, der Kampf um den Klassenerhalt beginnt dann nach der Winterpause. Der SV landet auf Platz sechs bis acht.

DJK Darching: „Wir werden alles daran setzen, die Aufstiegsrunde zu erreichen“

Mit einer eingespielten Truppe und einem neuen Trainer geht die DJK Darching in die neue Spielzeit und möchte – wie schon in der vergangenen Saison – wieder den Einzug in die Meisterrunde schaffen. Am Spielfeldrand gibt ab sofort Hans Brumbauer die Kommandos und tritt damit die Nachfolge von Patrick Lachemeier an. „Die Vorbereitung ist gut gelaufen und die Trainingsbeteiligung war auch gut“, erklärt Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker. Der Kader ist nahezu unverändert.

Stefan Ott verstärkt die DJK Darching. © THOMAS PLETTENBERG

Neu bei der DJK ist Stefan Ott vom TSV Otterfing, der viel Erfahrung und fußballerische Klasse mitbringt. „Die Gruppe ist in diesem Jahr sehr stark, aber wir werden alles daran setzen, die Aufstiegsrunde zu erreichen“, sagt Hallmannsecker. Zum Auftakt empfängt die DJK Darching den FC Rottach-Egern. Mit einem Heimsieg will sich die Mannschaft con Coach Brumbauer gleich im vorderen Teil der Tabelle platzieren.

Prognose: Die DJK Darching ist im Gegensatz zu den meisten anderen Teams bereits eingespielt und landet auf einem Platz zwischen eins und drei.

TuS Holzkirchen II: „Die Jungs ziehen voll mit, unser Ziel ist die Aufstiegsrunde.“

Nach vielen Jahren in der Kreisliga muss die Reserve des TuS Holzkirchen einen Neuanfang in der Kreisklasse starten. Thomas Seethaler ist der neue Coach des Teams, unterstützt wird er von Co-Trainer Freddy Waizmann. „Die zweite Mannschaft ist im Umbruch, die Vorbereitung ist aber einwandfrei verlaufen“, berichtet der neue TuS-Trainer. Die Bilanz der Holzkirchner ist mit jeweils zwei Siegen und Niederlagen sowie einem Remis ausgeglichen.

„Die Jungs ziehen voll mit. Unser Ziel ist die Aufstiegsrunde, also ein Platz unter den ersten drei Teams“, sagt Seethaler. Neu im Team sind Nikhil Balachander, Josh Pezarkar, Basti Brezina, Achim Kreilinger, Henrik Böhmer, David und Benedikt Waizmann. Zum Auftakt wartet mit der SG Aying/Helfendorf, die in der Relegation den Aufstieg nur haarscharf verpasst hatte, ein echter Brocken. „Die Jungs wissen, dass wir 14 Endspiele für unser erstes Saisonziel haben“, erklärt Seethaler.

Prognose: Die TuS-Reserve kämpft um die ersten drei Plätze. Damit es mit der Aufstiegsrunde klappt, muss sich die Mannschaft aber schnell finden. Der TuS landet auf Platz drei bis fünf.

TSV Otterfing: „Ein guter Start in die Saison ist nie verkehrt“

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga ist für den TSV Otterfing beim Neustart in der Kreisklasse die Meisterrunde das primäre Ziel. In der Vorbereitung präsentierten sich die Kicker vom Nordring bereits in guter Frühform. So schieden sie im Toto-Pokal erst im Finale der Gruppe Ost aus. Neu im Team sind Yannick Müller und Tristan Waschke. Beide stammen aus der vereinseigenen A-Jugend. Dem stehen mit Stefan Ott (DJK Darching), Stephan Michaeli (TSV Zorneding) und Johannes Noderer (TSV Hartpenninger) drei Abgänge gegenüber.

„Wir sind Gott sei Dank normal und ohne Verletzte durch die Vorbereitung gekommen und erwarten eine sehr ausgeglichene Liga“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban vor dem Auftakt gegen den SV Bayrischzell am Samstag. Die Otterfinger gehen dabei als klarer Favorit ins Spiel und wollen mit drei Punkten auch in der Liga gleich Fahrt aufnehmen. „Ein guter Start in die Saison ist nie verkehrt“, meint Urban.

Prognose: Der TSV Otterfing hat mit der Mischung aus jungen Wilden und erfahrenen Kickern gute Chancen auf einen Platz unter den ersten Drei und wird die Meisterrunde erreichen.

FC Rottach-Egern: „Die Liga ist um einiges stärker geworden, unser Ziel ist der Klassenerhalt“

Nach einer zufriedenstellenden Vorbereitung startet der FC Rottach-Egern am Samstag in Darching in die neue Spielzeit. Die Kicker vom Birkenmoos gingen mit einem zweiten Platz beim Oberland Cup in die Vorbereitung, es folgten Unentschieden gegen die SG Reisach und die SG Dietramszell/Baiernrain sowie Siege über Irschenberg und den Kreisligisten aus Kreuth. Der letzte Test gegen Antdorf musste am vergangenen Wochenende witterungsbedingt ausfallen.

Bernhard Gruber, Trainer des FC Rottach-Egern. © THOMAS PLETTENBERG

Neu im Team der Rottacher sind Mario Weiß (SG Tegernseer Tal), Elias Schmid, Lucas Hecht und Marius Huscariu Rahovan aus dem eigenen Nachwuchs. Silas Kaya hat sich hingegen dem FC Real Kreuth angeschlossen. „Die Liga ist um einiges stärker geworden, nach der Relegation im letzten Jahr ist unser Ziel der Klassenerhalt“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber.

Als Favoriten sieht er die Teams aus Holzkirchen, Otterfing und Aying/Helfendorf. „Darching ist beim ersten Spiel der Favorit, aber wir würden natürlich gerne einen Punkt mitnehmen“, sagt Gruber weiter. Hierfür fordert er eine „im Kollektiv starke kämpferische Leistung“ von seiner Truppe.

Prognose: Bleiben die Rottacher von Verletzungen verschont, ist ihnen die eine oder andere Überraschung zuzutrauen. Am Ende der Vorrunde landet der FC zwischen Platz vier und sieben.

SV Warngau: „Haben die Grundvoraussetzungen, um in dieser starken Liga mitzuhalten“

Wie die DJK Darching geht auch der SV Warngau mit einer eingeschworenen Truppe ins neue Fußball-Jahr. Das Ziel der Warngauer ist dabei der Klassenerhalt, der in der Abstiegsrunde zuletzt souverän realisiert wurde. Neu im Team ist Felix Höger vom TuS Holzkirchen, Sebastian Klaus tritt hingegen kürzer und steht nicht mehr zur Verfügung. In der Vorbereitung legte der alte und neue Trainer Daniel Mayer den Grundstein für die Spielzeit.

„Die Vorbereitung war sehr intensiv, die Jungs haben top mitgezogen“, erläutert SV-Abteilungsleiter Simon Freutsmiedl. „So haben wir die Grundvoraussetzungen geschaffen, um in dieser starken Liga mithalten zu können.“ Am Sonntag empfangen die SV-Kicker den FC Deisenhofen III am heimischen Flugplatz. „Deisenhofen ist einer der spielstärksten Gegner. Wir wollen aber punkten und rechnen uns durch unseren agilen Fußball gute Chancen aus“, sagt Freutsmiedl.

Prognose: Den SV Warngauern ist in der starken Kreisklasse einiges zuzutrauen. Der SV landet am Ende der Vorrunde auf einem Rang zwischen vier und sechs.