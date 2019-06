Läufer der SG Hausham gemeinsam stark

25. Söcheringer Stunden-Teamlauf

von Paul Hopp

Möglichst viele Runden in einer Stunde: So lautet das Ziel des Söcheringer Stunden-Teamlaufs. Jonas Empl und Kilian Stich von der SG Hausham ist das gut gelungen.

Obersöchering – Der Söcheringer Stunden-Teamlauf ist inzwischen eine feste Institution im Lauf-Kalender. Zum 25. Mal fand die Veranstaltung des SV Söchering heuer bereits statt, und auch aus dem Landkreis waren wieder einige Athleten dabei. In dem großen Starterfeld kamen am Ende 96 Teams in die Wertung.

Wer beim Stunden-Teamlauf in Obersöchering (Landkreis Weilheim-Schongau) ganz vorn dabei sein will, muss nicht nur schnell laufen. Er muss auch daran denken, nach jedem Wechsel auf einer vorbereiteten Liste ein Kreuz zu machen – so werden die Runden gezählt. Denn darauf kommt es für die Zweier- Teams im Hauptlauf an: Möglichst oft binnen der 60 Minuten Wettkampfzeit die wellige 700-Meter-Runde durchs Dorf zu absolvieren.

Haushamer schaffen 25 Runden beim Stunden Teamlauf

Im Hauptlauf gingen 46 Teams an den Start und so gab es bei den Wechseln schon das ein oder andere Gedränge. Keine Probleme damit hatten Jonas Empl und Kilian Stich von der SG Hausham. Sie schafften 25 Runden in einer Zeit von 1:00:13 Stunden (nach Zielschluss darf die aktuelle Runde zu Ende gelaufen werden) und wurden in der Eliteklasse Zweite. Der Sieg hier ging mit 26 Runden in 1:02:23 Stunden an Sven Lohschmidt und Frederic Meßner vom Skigau Werdenfels. Bei den Oldies belegte Hans Keller vom TSV Schaftlach mit Michi Hofsäss vom SC Moosham Rang sechs (1:02:12 Stunden). Die beiden kamen auf 22 Runden.

Nachwuchs überzeugt beim Stunden-Teamlauf

Bei den Kleinsten, die 300 Meter in 20 Minuten zu absolvieren hatten, liefen Valentin Aigner und Marinus Rummel vom TSV Hartpenning auf Platz zwei (17 Runden, 21:18 Minuten), Valentin Wiesner und Alexandra Brüseken (TuS Holzkirchen) wurden Fünfte (15 Runden, 20:32 Minuten). Amalie und Thea Westner vom TuS Holzkirchen schafften 16 Runden in 20:15 Minuten und wurden Vierte. Die beiden Hartpenningerinnen Barbara Widmann und Theresa Aigner liefen 15 Runden in 20:47 Minuten und landeten auf Rang neun. In der Kategorie Mini mixed wurden Moritz Stumpferl und Johanna Meier vom TuS Holzkirchen Zweite (17 Runden, 21:18 Minuten). Einen starken dritten Platz erliefen sich Magdalena Frey und Giulia Müller vom TSV Hartpenning in der Altersklasse Schüler weiblich. Sie hatten für 300 Meter 30 Minuten Zeit und schafften 25 Runden in 30:31 Minuten.

ph/jpa