Landkreissportler des Jahres: Zwei Pokale für Andreas Eder vom EHC Red Bull München

Freut sich über die Auszeichnung: Andreas Eder vom EHC Red Bull München. © EHC Red Bull München

Endlich hat es geklappt: Eishockey-Profi Andreas Eder vom EHC Red Bull München hat seine beiden Pokale als Zweit- und Drittplatzierter der Ehrung „Sportler des Jahres“ entgegengenommen.

Miesbach/München - Nicht einen, sondern gleich zwei Pokale hat Eishockey-Profi Andreas Eder vom EHC Red Bull München kürzlich per Post von der Heimatzeitung erhalten: die Trophäen für seinen 3. Platz bei der Wahl zum Landkreissportler des Jahres 2019 und für seinen Vize-Titel 2022. Da er die feierliche Gala im April wegen des DEL-Finales sausen lassen musste (wir berichteten), hat der Miesbacher die Auszeichnung nun auf diesem Wege entgegengenommen.

Der Ort des Fotos übrigens zeigt bereits, was für Eder sportlich als nächstes ansteht: das letzte WM-Vorbereitungsspiel mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen den späteren Gruppengegner USA im Münchner Olympia-Eissportzentrum. Die Weltmeisterschaft in Schweden beginnt am 12. Mai.

sg