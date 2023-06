Großveranstaltungen nicht ganz ohne Groll

© Christian Scholle

Am Samstag Langstreckenschwimmen in Tegernsee, am Sonntag Alpentriathlon in Schliersee. Den Sportlern gefällt‘s. Doch die Straßensperrungen beim Triathlon sorgen für Unmut.

Landkreis – Den Triathleten des Skiclub Schliersee ist die Vorfreude anzumerken. Im Turnerbad treffen sie sich zu einem letzten Training, ziehen ihre blauen Renn-Outfits an, streifen die Neoprenanzüge über und stürzen sich in den See. Auch Peter Schlickenrieder springt hinterher und macht ein paar Züge. Das härtere Training für den Sixtus Alpentriathlon am Sonntag hat er wahrscheinlich schon hinter sich.

Der Alpentriathlon gehört zu den absoluten Sport-Highlights im Landkreis und hat Tradition: Er findet schon zum 34. Mal statt. Die Vorfreude in der Sportler-Familie ist groß. „Der Alpentriathlon ist für die Region so etwas wie der Motor in Sachen Sommersport“, sagt Peter Schlickenrieder. Er selbst geht zum „etwas mehr als 15. Mal“ an den Start – so genau wisse er das nicht mehr.

Doch nicht bei allen sorgt die Großveranstaltung für Freude. Wie im Lokalteil berichtet, regt sich Unmut über die lange Straßensperrung. Von 8 bis 14 Uhr ist die B 307 von Schliersee bis Aurach komplett gesperrt, und die Straße wird während des Wettkampfs auch nicht zwischenzeitlich geöffnet.

Dafür gibt es zwei Gründe: Die Radstrecke führt in diesem Jahr nicht mehr durchs Leitzachtal, sondern von Schliersee nach Bayrischzell, weiter an die Landesgrenze nach Tirol und auf derselben Strecke wieder zurück. Dazu starten die Bundesliga-Athleten wieder beim Alpentriathlon – und die brauchen die Straße für sich alleine. „In der Bundesliga wird in der großen Radgruppe gefahren, da muss der Weg frei sein“, sagt Streckenchef Moritz Lange von der Deutschen Triathlon Union. „Alles andere wäre viel zu gefährlich.“

Das – und dass auch der Zugfahrplan wegen der Kreuzung der Bahnstrecke in Neuhaus beachtet werden muss – sorgt für ungewohnte Startzeiten. Die ersten Athleten gehen um 9 Uhr auf die Schwimmstrecke, der Bundesliga-Wettkampf wird erst um 12.45 Uhr gestartet. Das erklärt die lange Sperrung der Bundesstraße für die Radstrecke, die in Schliersee und Umgebung für Diskussionen sorgt.

Solche Probleme haben sie am Tegernsee an diesem Wochenende nicht. Für das Langstreckenschwimmen am Samstag muss die Strecke im See zwar auch markiert und gesichert werden. Autofahrer sind davon aber natürlich nicht betroffen. Über 2,5 und fünf Kilometer gehen die Teilnehmer ab 8.30 Uhr im Warmbad Rottach-Egern an den Start. Hier schwimmen die Athleten zunächst 2500 Meter nach Abwinkl, nach einem kurzen Landgang mit Zwischenzeitnahme folgt der Weg zurück. Bei den 2,5 Kilometern werden die Aktiven mit dem Schiff von Rottach-Egern nach Abwinkl gebracht, von dort schwimmen sie zurück zum Ziel am Warmbad.

Der Wettkampf ist Teil des Arena Alpen Open Water Cup. Die Serie umfasst in diesem Jahr 13 Rennen in elf verschiedenen Seen in Oberbayern und Österreich – unter ihnen auch der Tegernsee.