Lauffest am Schliersee: Hinterseer gewinnt bei perfekten Bedingungen

Triumph für den Lokalmatador: Johannes Hinterseer gewann über die 7,5 Kilometer. © Christian Scholle

Mehr als 1900 Teilnehmer – das 11. Sixtus Lauf & Walk war ein wahres Lauffest bei perfekten Bedingungen – und mit bemerkenswerten Geschichten, Zeiten und Gesichtern.

Schliersee – Nur ganz knapp den Teilnehmerrekord von 2000 hat der 11. Sixtus Lauf und Walk am Samstag in Schliersee verfehlt. Das tat der Stimmung unter den mehr als 1900 Sportlerinnen und Sportlern, darunter 200 Zwergerl, Kinder und Jugendliche, aber keinen Abbruch. Es war ein wahres Lauffest bei perfekten Bedingungen – und mit bemerkenswerten Geschichten, Zeiten und Gesichtern.

„Jetzt bin ich platt“, schnaufte Manfred Krüger im Ziel. Nach 21,1 Kilometern und 2:36:49 Stunden kam der Rostocker über die Ziellinie – am Band von seinem Laufbegleiter Bernhard Fladerer. Krüger ist fast blind, musste deshalb einen Partner haben, der ihn auf der Strecke führte. „Ohne ihn hätte ich das nie geschafft“, sagte der 72-Jährige. Das Schlimmste aber, so sagte er mit einem Schmunzeln, „waren die Berge. So etwas haben wir ja zu Hause nicht.“

Ja, die Anstiege beim Sixtus Lauf sind nicht ohne – und zwar auf allen drei Strecken, über die 7,5 und die zehn Kilometer sowie über die Halbmarathon-Strecke. Das stellte auch Eva Thoma fest, die ihren ersten Halbmarathon absolvierte und nach 2:36 Stunden ins Ziel kam. „Das war schrecklich, aber nächstes Jahr bin ich wieder dabei.“

„Ich hab’ die Berge irgendwie vergessen“, meinte dagegen Ates Gürpinar lachend im Ziel. Vor ein paar Jahren war der Bundestagsabgeordnete (Die Linke) aus Rosenheim schon einmal beim Sixtuslauf am Start, und auch am Samstag „war es richtig anstrengend. Ich hab’ richtig arbeiten müssen.“

Zu dritt ins Ziel jubelten sich Annika, Falk und Finn Seifert. Die drei Geschwister kommen eigentlich aus Nordhessen und feierten am Schliersee Annikas Doktortitel: Die 27-Jährige hat in der Tiermedizin promoviert. Ihre Brüder werden ihr folgen: einer in der Humanmedizin, einer ebenfalls in der Tiermedizin. Sie genossen ihren Halbmarathon zu dritt: „Es war anstrengend, aber wirklich schön.“

Mehr als 1900 Teilnehmer machten sich beim Sixtus Lauf und Walk auf die Strecken. Auf den verschiedenen Distanzen war für alle Altersklassen und Ambitionen etwas geboten. © Christian Scholle

Beim Halbmarathon ging der Sieg an den Vorjahressieger: Lennart Nies (Laralab GmbH) gewann mit 1:15:29 Stunden vor Felix Johannes Michl (Pedalritter Birgland, 1:15:35). Die beiden hatten sich lange einen Kampf geliefert. „Am Ende hatte er die längeren Beine“, sagte Michl. Nies war mehr als zufrieden, auch wenn er knapp zwei Minuten langsamer war als im Vorjahr: „Ich hab’ mit dem Training eine Woche pausieren müssen, weil ich eine Verletzung am Schienbein hatte. Dafür bin ich wirklich superglücklich.“ Mit den Bergen und gemeinen Stichen kämpfte auch Nelly Raßmann (TV Planegg-Krailling), die mit 1:25:34 Stunden die schnellste Zeit bei den Damen erzielte: „Das war anstrengend.“

Über die zehn Kilometer kämpften sich Maximilian Walter (TV Schriesheim) und Mikki Heiss (TSV Iffeldorf) ins Ziel. „Superschön war’s“, stellte Maximilian Walter fest, der nach 34:24 Minuten finishte. Über die 7,5 Kilometer einmal rund um den Schliersee ließ sich Lokalmatador Johannes Hinterseer (Bike Base Schliersee) den Sieg nicht nehmen. Doch auch er sah sich starker Konkurrenz ausgesetzt: Vorjahressieger Simon Onnich (TSV Penzberg) hielt bis kurz vors Ziel lange mit und leistete erbitterte Gegenwehr. „Der ist megagut drauf“, zollte Hinterseer dem fast zehn Jahre jüngeren Kollegen Respekt. „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Nach exakt 25 Minuten finishte der Schlierseer, elf Sekunden vor Onnich. Bei den Frauen war das Podium in schwedischer Hand: Lina El Kott Helander gewann in 28:49 Minuten.

Katharina Kadletz war letztes Jahr noch allein unterwegs beim Walk über 7,5 Kilometer – mit dickem Bauch. Immerhin war sie im neunten Monat schwanger. Diesmal war Töchterchen Mila schon im Kinderwagen mit dabei. Waren die Anstiege nicht arg gemein? „Nein, dafür hab’ ich ja meine Mama mitgenommen“, erzählte Katharina Kadletz und lachte mit Oma Petra Kadletz. Der Sixtus Lauf und Walk ist eben eine Veranstaltung für die ganze Familie.

Davon ließ sich auch Thomas Neubourg begeistern. Seine Neubourg-Unternehmensgruppe hat das einstige regionale Traditionsunternehmen Sixtus unter ihre Fittiche genommen, und der Geschäftsführer überzeugte sich vor Ort vom Erfolg des Sixtus Laufs. „Ich bin ganz begeistert von der Stimmung“, sagte Neubourg. Sixtus werde sich weiter hier engagieren, meinte er – sehr zur Freude von Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer, der weiter am Sixtus Lauf und Walk festhalten möchte: „Das ist einfach eine Top-Veranstaltung, auf die wir stolz sein können.“ Der Dank gehe deshalb an Florian Hornsteiner von Flowmotion, der mit seinem Team jedes Jahr aufs Neue die großartige Veranstaltung organisiere.

Freilich zog dieser auch ein äußerst positives Fazit: „Es hat alles gepasst. Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt, so dass wir auch nur dankbar und zufrieden sein können.“ Dass die Anstiege im nächsten Jahr vielleicht etwas abgeflacht werden, das konnte Bürgermeister Schnitzenbaumer jedoch nicht versprechen. Das brauche es auch nicht, meinte der Südtiroler Hansi Pinggera: „Wegen mir könnte es noch hügeliger sein. Mir Südtiroler san hoid Bergziegen.“

apr