Athletinnen der SG Hausham holen Edelmetall bei Bayerischen

Leichtathletik Winter-Wettkämpfe

Mit einer Silber- und einer Bronzemedaille sind Christina Stumböck und Lena Gedat (beide SG Hausham) von den Bayerischen Hallen- und Winterwurf-Meisterschaften zurückgekommen.

Landkreis – Beim Diskuswettbewerb der U20 im Olympiapark ging die 18-jährige Christina Stumböck von der SG Hausham bei Minus zehn Grad und mit guten Hoffnungen auf eine Medaille an den Start. Sie schleuderte die Ein-Kilogramm-Scheibe auf ausgezeichnete 39,42 Meter. Die reichten für den zweiten Platz hinter der nationalen Elite-Werferin Amelie Döbler von der LG Stadtwerke München (46,79 Meter). Ein wenig unzufrieden zeigte sich die Haushamerin dennoch. Das geforderte Limit für die Deutsche Meisterschaft, 40 Meter, hatte sie nur um 58 Zentimeter verfehlt. Fast hätte Stumböck bei den parallel ausgetragenen Bayerischen U20-Hallen-Meisterschaften eine weitere Medaille gewonnen: Im Kugelstoß-Finale erzielte sie mit dem Vier-Kilogramm-Wurfgerät beachtliche 11,28 Meter. Nur aufgrund des schwächeren zweiten Versuchs verfehlte die Haushamerin Bronze.

Im Zuge der U20-Winterwurf-Titelkämpfe ging Sophia Stich für die LG Oberland mit dem Speer an den Start. Trotz starker 36,10 Meter schrammte sie um 25 Zentimeter an der Bronzemedaille vorbei und wurde ebenfalls Vierte.

In der W15 kämpfte sich bei der Hallenmeisterschaft eine weitere Athletin der SG Hausham in die bayerische Elite Mit kluger Taktik und eiserner Kondition hielt sich der LGO-Neuzugang Lena Gedat über 2000 Meter ständig in der Spitzengruppe und sicherte sich am Ende einen starken dritten Platz. Mit ihren 7:04,02 Minuten war sie schnellste Oberbayerin. Gold holte Antonia Sörgel vom LAV Hersbruck mit 7:02,70 Minuten. Ebenfalls einen starken Eindruck hinterließ Lena Pichler vom TSV Schaftlach: Mit 7:37,49 Minuten erreichte sie bei ihrer ersten großen Meisterschaft einen beachtlichen siebten Rang.

Der erfolgreichste männliche Landkreis-Starter in München war Christian Wohlschläger von der SG Hausham: Im 60-Meter-Lauf überstand der 14-Jährige die Vorrunde ohne Probleme mit einer persönlichen Bestzeit von 7,64 Sekunden. Im Finale belegte er den siebten Rang – ein gelungener Einstand.

Nach ihrer erfolgreichen – aber auch verletzungsgeprägten – Saison 2016 wechselte die Haushamerin Antonia Pflüger zum Jahreswechsel zur LG Würm Athletik/Gilching. Sie unterbot über 60 Meter auf Anhieb die Norm für die Deutschen Hallen-Meisterschaften (7,95 Sekunden). Ihre Zeit von 7,88 Sekunden (persönliche Bestleistung) reichte im Finale für Bronze. Gold ging an Katrin Fehm vom ESV Amberg mit 7,44 Sekunden.





Ludwig Stuffer