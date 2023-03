Beckhaus erklärt Achtelfinal-Aus: Bei der Geschwindigkeit verschätzt

Von: Sebastian Schuch

An das Boardende von Omar Visintin (r.) heftete sich Leon Beckhaus (M.) im WM-Pre-Heat. © Miha Matavz/FIS

Im WM-Achtelfinale war Schluss: Boardercrosser Leon Beckhaus vom SC Miesbach hat die Gründe hierfür bereits gefunden.

Miesbach – Schon in der zweiten Kurve fiel die Vorentscheidung: Da lag Boardercrosser Leon Beckhaus noch auf Position zwei seines Achtelfinal-Heats, doch der Spanier Alvaro Romero hatte die bessere Linie, drückte sich vorbei und gab den zweiten Platz nicht mehr her. So endete Beckhaus’ WM bereits im Achtelfinale (wir berichteten).

Mittlerweile weiß der Snowboarder vom SC Miesbach auch, warum er seinerseits nicht mehr in der Lage war, ein Überholmanöver anzusetzen: „Der Speed hat sich verändert. Die Strecke wurde langsamer, weil der Schnee weicher wurde.“ Da habe er sich verschätzt, gesteht der 24-Jährige. Zudem gerieten ihm deshalb zwei, drei Sprünge zu kurz. Das kostete weitere Geschwindigkeit. So fuhr Beckhaus hinter dem späteren Bronzemedaillengewinner Omar Visintin aus Italien und Romero ins Ziel und schied aus.

Dass er durchaus mit Visintin hätte mithalten können, hatte Beckhaus im Pre-Heat gezeigt. Da hatte er sich nach Kurve vier an das Boardende des Italieners Italieners geheftet und den Abstand konstant gehalten. Im Achtelfinale machte Beckhaus sogar Zeit gut, aber eben nicht genug.

Einen Grund zum Feiern gab es für den Münchner und Snowboard Germany dennoch: die Silbermedaille von Martin Nörl. Auf die habe man noch an der Piste angestoßen, berichtet Beckhaus, der Abend sei aber wegen des Teamevents am nächsten Tag ruhiger gewesen. Nach diesem sei man noch „intensiver zusammengesessen“.

Viel Zeit, die WM abzuschütteln, hat Beckhaus allerdings nicht. Nach der Rückreise aus Georgien bleiben geht es schon Anfang kommender Woche weiter nach Spanien. In Sierra Nevada wartet ein Doppel-Weltcup auf die Boardercrosser. ses