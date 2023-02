Leon Beckhaus startet in Snowboardcross-WM

Von: Sebastian Schuch

Teilen

In den Kurven gilt es in Bakuriani eine gute Position für die anschließenden Geraden zu finden. © Arndt Falter

Auch das WM-Programm der Snowboardcrosser in Bakuriani wird vom Wetter durcheinander gewirbelt. Leon Beckhaus peilt das Viertelfinale an.

Miesbach – Das Wetter am Kleinen Kaukasus wirbelt auch das Programm der Boardercrosser ordentlich durcheinander. Oder besser gesagt: Sie weichen den angekündigten Wetterkapriolen im georgischen Bakuriani aus. Statt am Donnerstag (Quali) und Freitag (Finals) findet der komplette Einzelwettbewerb bereits am Mittwoch statt. Mit dabei: Leon Beckhaus vom SC Miesbach.

„Wir haben einen Trainingslauf in der Früh, dann folgen die Pre-Heats“, erklärt Beckhaus. Sprich: Statt einer normalen Qualifikation fahren die knapp 50 Starter in 3er-Heats die 32 Achtelfinalisten aus. Ab dieser Runde starten wie gewohnt jeweils vier Boardercrosser. Beckhaus’ Ziel ist das Viertelfinale. Doch er weiß, dass das nicht einfach wird. „Die erste Runde ist bekanntlich die schwierigste“, meint der 24-Jährige. Im Pre-Heat trifft er auf den Italiener Omar Visintin und den Chinesen Kangjia Ye.

Auf die WM vorbereitet haben sich Beckhaus und die deutschen Boardercrosser unter anderem mit zwei Tagen auf der Reiteralm (Österreich), in Bakuriani selbst konnten sie aufgrund der Umplanung nur wenig trainieren. Die Skicrosser um Silbermedaillengewinner Florian Wilmsmann haben sie sich angeschaut und so schon einen Eindruck von der Strecke bekommen. Außerdem waren sie auf einem anderen Hang ein bisschen Snowboardfahren. Den Kurs konnten die Boardercrosser erst am Dienstag kennenlernen.

Ergänzung im Trainerteam: Konstantin Schad unterstützt Snowboard Germany.

Gute Überholmöglichkeiten auf den Geraden

Das Layout gleicht größtenteils dem der Skicrosser. Die Negativkurve wurde beispielsweise umgebaut. Außerdem soll die Kurve vor der Zielgerade noch etwas schärfer, sprich kürzer gemacht werden, um die Spannung auf den letzten Metern zu erhöhen – und sie zeitgleich für die verschiedenen Fahrarten eines Snowboards ausgeglichener gestalten.

Die beiden langen Geraden im Kurs hat Beckhaus auch als beste Überholmöglichkeiten ausgemacht, die Kurven dazwischen seien relativ hektisch. Allerdings sollten hier keine Fehler passieren, sonst fehlt die Geschwindigkeit auf den Geraden. Vor zwei Jahren seien fast alle Entscheidungen auf den letzten Metern gefallen, erinnert er sich. Die Zielgerade sei dieses Jahr zwar „nicht ganz so krass“, sie biete dennoch eine gute Chance auf ein finales Manöver.

Los geht es für Beckhaus und Co. um 7.30 Uhr deutscher Zeit mit den Pre-Heats, ab 9.55 Uhr überträgt die Sportschau die Achtelfinals und die folgenden Runden im Livestream. ses