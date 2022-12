Beckhaus und Nantschev für World University Winter Games nominiert

Von: Sebastian Schuch

Leon Beckhaus und Simon Nantschev. © Snowboard Germany/Peter Kornatz

Zwei Wintersportler aus dem Landkreis Miesbach wurden für die World University Winter Games nominiert: Leon Beckhaus vom SC Miesbach und Simon Nantschev vom SC Rottach-Egern.

Miesbach/Rottach-Egern – Im Snowboardcross-Weltcup ist Leon Beckhaus seit Jahren ein fester Bestandteil von Snowboard Germany. Nun bekommt der 24-Jährige vom SC Miesbach eine weitere Chance, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren: Beckhaus wurde vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) als einer von 38 deutschen Studierenden für die FISU World University Games (vormals Universiade) nominiert. Auch Skifahrer Simon Nantschev vom SC Rottach-Egern wird bei den Universitätsmeisterschaften vom 12. bis 22. Januar in Lake Placid (USA) dabei sein.

Beckhaus, der an der TU München studiert, steht als einer der ersten Sportler im Starthaus. Schon am 12. Januar findet die Qualifikation der Boardercrosser statt – noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier am Abend. Die Finals folgen bereits am 13. Januar. Betreut werden Beckhaus und die weiteren fünf deutschen Snowboarder unter anderem von Andreas Pohlke vom SC Miesbach. Er ist adh-Disziplinchef.

Deutlich öfter ist der 24-jährige Nantschev, der normalerweise bei Rennen der FIS-Kategorie startet, im zweimaligen Olympiaort (1932/1980) voraussichtlich im Einsatz: Der Student der Uni Innsbruck ist für den Super-G (13. Januar), die alpine Kombination (15. Januar), den Riesenslalom (18. Januar) und den Slalom (21. Januar) nominiert.

Damit reihen sich Beckhaus und Nantschev in eine Reihe erfolgreicher Starter aus dem Landkreis Miesbach ein: Der Fischbachauer Konstantin Schad (SC Miesbach) gewann 2011 in Erzurum (Türkei) die Goldmedaille im Snowboardcross und der Holzkirchner Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) holte 2019 im russischen Krasnojarsk Bronze. Ergebnisse, mit denen auch Beckhaus und Nantschev sicherlich zufrieden wären. ses