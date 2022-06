Löwen-Legenden gegen Bayern-Fans: Oberland-Auswahl stellt sich Benny Lauth, Stefan Aigner und Co.

Freuen sich auf das Benefizspiel: Stefan Lachner, Bavaria-Oberland Vorsitzender Andreas Rammler, Ex-Profi und Bananenflanker-Gründungsmitglied Benny Lauth, Mike Fischer und Tommy Eberl. © Arndt Pröhl

Beim Benefizkick im Rahmen des zehnjährigen Bestehens des FC-Bayern-Fanclubs Bavaria Oberland misst sich eine Oberland-Auswahl mit den Bananenflankern um Benny Lauth und Stefan Aigner.

Landkreis – Die Rivalität zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München ist in und um die Landeshauptstadt ungebrochen, sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans. Wenn es aber um den guten Zweck geht, dann ziehen alle an einem Strang. So auch beim Benefizspiel zwischen den Landkreis-Legenden und den Bananenflanker-Legenden, die sich am Sonntag, 10. Juli, in Sachsenkam gegenüberstehen.

Der Bayern-Fanclub Bavaria Oberland feierte im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen, aufgrund der Pandemie mussten die Feierlichkeiten aber verschoben werden. Diese werden nun nachgeholt, mit dabei sind zahlreiche namhafte Amateur-Fußballer aus dem Landkreis Miesbach sowie ein prominentes Gesicht: Löwen-Legende Benny Lauth aus Fischbachau wird die Bananenflanker Legenden anführen.

Im vergangenen Jahr hatte bereits ein Benefizspiel der Bananenflanker am Tegernsee stattgefunden (wir berichteten). Das Team Bananenflanke ist ein gemeinnütziger Verein, der es geistig oder körperlich behinderten Kindern ermöglich, regelmäßig dem Fußballsport nachzugehen. An inzwischen 16 Standorten gibt es Bananenflanken Teams, die wöchentlich trainieren und eine eigene interne Liga ausspielen. Lauth ist Gründungsmitglied des Münchner Vereins und vertrat die Promi-Truppe bei der Kick-off-Pressekonferenz im Sachsenkamer Rathaus.

Prominente Landkreis-Auswahl

Der Vorsitzende von Bavaria Oberland, Andreas Rammler, stellte vorab das Programm vor. Nach einem kulinarischen Budenzauber am Samstagabend beginnt der Sonntag ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen und Einlagespielen der Sachsenkamer E- und F-Jugend. Das Legendenspiel wird um 14 Uhr angepfiffen. Eigens dafür aufgebaut werden Sitzplatztribünen für 400 Zuschauer. Der Sitzplatz kostet 18 Euro, der Stehplatz elf Euro. Kinder unter 6 Jahren sind frei, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Neuwirt in Sachsenkam oder unter www.etix.com. „Unser Fanclub unterstützt schon immer soziale Projekte und wir standen bereits in Kontakt mit den Bananenflankern. Der Erlös des Benefizspiels wird gespendet“, erklärt Rammler.

Die Landkreis-Legenden stammen vorwiegend aus den Landkreisen Bad Tölz und Miesbach. Gecoacht wird das Legenden-Team von Mike Probst, der bis Ende der abgelaufenen Saison beim TSV Otterfing an der Seitenlinie stand. Unter den Spielern finden sich neben Eishockey-Cracks wie Andreas Schwarz, Leo Pföderl, Johannes Sedlmayr oder Sandro Agricola auch zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Amateurfußball. Aus dem Miesbacher Landkreis sind beispielsweise Seppi Förderer, Franz Pfluger, Saskia und Dominik Urban, Marina Hagn, Sebastian Klaus oder Maxi Dengler mit dabei. „Benny, bei uns sind viele Eishockey-Spieler mit dabei, es wird bestimmt körperlich. Wir nennen das Spiel schon einmal die Schlacht von Sachsenkam“, scherzte Rammler.

Lauth an der Seite von Aigner und Co.

Für mindestens einen Tag werden die Ausrichter aber die Animositäten beiseitelegen, denn die Bananenflanker sind recht löwenlastig aufgestellt. Zugesagt haben bereits Stefan Aigner, Tobias Schweinsteiger, „Zwetschge“ Misimovic und Harald Cerny. „Wir werden ein regionales Team der Standorte München und Nürnberg aufs Feld schicken und freuen uns drauf. Den genauen Kader kennen wir zwei oder drei Wochen vor dem Spiel“, erklärte Lauth. Der Kader sei schon „leicht blau angehaucht“, gibt er zu, aber es gehe allen um den sozialen Zweck. Deshalb werden die Bananenflanker-Kinder in der Halbzeit ein Einlagespiel abliefern. „Dann werden die Zuschauer sehen, mit welcher Leidenschaft die Kinder dabei sind“, verspricht der Fischbachauer.

Auch rund ums Feld sind einige prominente Namen dabei. Der Tölzer Stadionsprecher Dino Garassi übernimmt die Moderation, Mike „Bull“ Fischer ist als Field-Reporter im Einsatz. Schirmherr der Veranstaltung ist der Tölzer Landrat Sepp Niedermaier, der sich sogar selbst zwischen die Pfosten stellen wird. Geleitet wird die Begegnung von verdienten Amateur-Schiedsrichtern aus der Region. Nur am Trainingsfleiß mangelt es noch etwas: „Wir werden uns einmal vorab zur Taktikbesprechung treffen und ein paar Halbe trinken“, verrät Franz Öttl, Teammanager von Bavaria Oberland.

Aber letztlich werden beide Kader groß genug sein, um 90 Minute ein spannendes Event zu garantieren und es geht ja beiden Seiten vor allem um den sozialen Zweck.