Fuchs und Dopjans gewinnen Silber und Bronze bei der EM

Von: Sebastian Schuch

Magdalena Fuchs vom RSV Irschenberg bei der EM in Portugal. © João Fonseca Photographer/Privat

Mit zwei Medaillen kehren Magdalena Fuchs und Hanna Dopjans vom RSV Irschenberg von der Europameisterschaft auf der Straße und Bahn in Portugal zurück.

Irschenberg – Zwei Starterinnen, sechs Rennen, zwei Medaillen: Die Bilanz des RSV Irschenberg bei den Europameisterschaften auf der Bahn und der Straße in Anadia (Portugal) kann sich sehen lassen. Am Start waren Hanna Dopjans in der U23 und Magdalena Fuchs in der U19.

Während es für Dopjans bereits die dritte EM-Teilnahme war, debütierte Fuchs auf diesem Niveau. Die 16-Jährige startete zunächst auf der Straße. Dabei konnte sie direkt beim Auftaktrennen Selbstvertrauen tanken. Beim Einzelzeitfahren über 22 Kilometer belegte Fuchs mit 35:14.582 Minuten einen starken neunten Platz. Dass in dieser Disziplin durchaus mit Fuchs zu rechnen sein würde, zeigt ihr Vize-Titel bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr (damals noch U17). Zu feiern gab es den souveränen Titel ihrer deutschen Mannschaftskollegin Justyna Czapla (33:30.397). Auch beim Straßenrennen wurde die Radsportlerin der Maloja Pushbikers Future Stars aufgestellt: Mit 6:11 Minuten Rückstand auf Siegerin Eglantine Rayer aus Frankreich (2:33:38 Stunden) belegte sie Platz 45.

Bei den anschließenden Meisterschaften auf der Bahn hätte Fuchs bei ihrem Debüt beinahe zwei Medaillen eingefahren. In der Mannschaftsverfolgung über 4000 Meter belegte sie gemeinsam mit Czapla, Hannah Kunz und Seana Littbarski-Gray mit 4:33.250 Minuten den zweiten Platz hinter dem italienischen Vierer (4:28.759). Pech hatte Fuchs beim Punktefahren: Die amtierende deutsche U19-Meisterin belegte punktgleich mit der drittplatzierten Belgierin Hélène Hesters den vierten Rang. Beide hatten im Verlauf der 80 Runden 25 Zähler eingesammelt. Den Ausschlag für Hesters gab die letzte Wertung, bei der die Belgierin vor Fuchs lag. Die Britin Isabel Sharp wurde mit 58 Punkten neue Europameisterin.

Dopjans wurde vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) nur für die Bahn-EM nominiert. Die 20-Jährige startete zunächst im Scratch, einer Art Massenstart. Dabei belegte sie als einzige deutsche Starterin beim Sieg der Tschechin Petra Sevciková Platz 14. Bronze glänzte dafür die Medaille in der Mannschaftsverfolgung, wie schon 2019 und 2020. Für die 4000 Meter benötigte sie mit Fabienne Jährig, Lana Eberle und Lena Charlotte Reißner 4:27.721 Minuten. Der Sieg ging an Italien (4:18.521). ses