Marinus Veit verspricht: „Wir werden voll angreifen“

Premiere bei der Jugend-WM im Biathlon

Marinus Veit ist froh, dass er das Ziel, auf das er monatelang hingearbeitet hat, erreicht hat. Der Deutsche Skiverband nominierte den Biathleten des SC Bayrischzell, wie erwartet, für die Junioren-WM in Brezno-Osrblie/Slowakei.

Zu erwarten war dies, nachdem Veit vor eineinhalb Wochen bei der Junioren-EM in Nove Mesto (Tschechien) überzeugt hatte. Im Einzelrennen schrammte er als Vierter knapp an einem Podestplatz vorbei.

Auch Veit selbst ist nicht überrascht von der Nominierung. „Ich habe das ganze Jahr dafür gearbeitet und es mir gewünscht, dabei zu sein“, sagt der 19-Jährige, der erstmals bei einer Junioren-WM dabei ist. Diese beginnt am 22. Februar und endet am 28. Februar.

Bei welchen Wettkämpfen Veit zum Einsatz kommen wird, entscheiden die Trainer Marko Danz und Kristian Mehringer sowie der Nachwuchs-Cheftrainer Ilmar Heinicke vor Ort. Die Vorbereitung auf die Junioren-WM lief für Veit indes nicht nach Plan, weil er sich kurz nach der Heimkehr von der EM eine Nasen- und Nebenhöhlenentzündung zugezogen hatte. „Ich musste drei Tage komplett pausieren und habe vergangene Woche generell nur leicht trainiert“, sagt Veit. „Das ist in dieser Phase extrem bitter und alles andere als optimal.“

Dennoch will er sich die Freude auf das Turnier dadurch nicht nehmen lassen. „Ich versuche, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und noch habe ich ja ein paar Tage Zeit bis zur J-WM“, sagt Veit, der am Montag mit dem DSV-Tross nach Brezno-Osrblie aufbrach. „Ich will auf jeden Fall noch an meinen Schwächen arbeiten.“

In diesem Zusammenhang nennt er seine Laufleistung, die er verbessern muss, um ein Wörtchen um eine WM-Medaille mitzureden. Am Schießstand überzeugte er bei der EM hingegen konstant. Klar ist, dass er Chancen auf eine Medaille hat, denn am Teilnehmerfeld wird sich im Vergleich zur EM wenig ändern.

„Ich stelle mir selber hohe Ansprüche“, sagt Veit. „Wenn ich meine beste Leistung abrufen kann, kann ich auch weit vorne landen. Klar ist, dass wir im deutschen Team Medaillen holen wollen. Wir werden voll angreifen.“

So wie vor zwei Jahren, als er mit der Staffel Bronze beim European Youth Olympic Festival (EYOF) gewann. „Das war mein größter sportlicher Erfolg“, sagt Veit. „Ich erinnere mich gerne daran.“ Nun will er die Früchte der Arbeit ernten, die er seit diesem Erfolg in seine weitere Entwicklung gesteckt hat.

Marc Lamberger