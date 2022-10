Wasmeier fürchtet: „Die Talente gehen verloren“

Von: Sebastian Schuch

Markus Wasmeier ist Doppel-Olympiasieger. © THOMAS PLETTENBERG

Markus Wasmeier spricht sich trotz Energiekrise gegen größere Einschränkungen im Wintersport aus, um den Nachwuchs zu erhalten.

Schliersee – Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier aus Schliersee hat sich größere Einschränkungen im Wintersport ausgesprochen – trotz Energiekrise und stetig steigender Preise. „Grundsätzlich darf man nicht vergessen, was der Skisport für die einzelnen Täler bedeutet. Es leben sehr viele von diesem Skisport – und Rennsport ist ein Teil davon“, sagte der 59-Jährige in der Sendung „Blickpunkt Sport“ im BR. Er glaube, dass jeder versuche, bei sich selbst so viel wie möglich einzusparen. Aber da gebe es andere Einsparmöglichkeiten.

Außerdem sei der Energieverbrauch beim Skisport in manchen Bereichen deutlich geringer als in anderen Sportarten. Beim Weltcup in Schladming werde für das Flutlicht nur ein Bruchteil eines Spiels in der Allianz Arena gebraucht, sagte Wasmeier. Auch hält er nichts von einer Absage des Nachtslaloms in Garmisch. Schließlich müsste der Veranstalter die Kosten bei einer Absage ebenfalls tragen. „Das lässt sich so schnell nicht zusperren.“

Wasmeier fürchtet um Nachwuchs

Außerdem brauche es derlei Veranstaltungen, um die Jugend für den Wintersport zu begeistern. „Der Nachwuchs ist nach der Pandemie richtig auf der Strecke geblieben“, weiß der Schlierseer. Gleichzeitig sah er im Gespräch mit Moderatorin Julia Scharf, Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King und dem ehemaligen Eishockey-Nationalspieler Klaus Kathan auch das Problem der steigenden Kosten für Familien: „Speziell schwierig wird es im Nachwuchsbereich, der sehr teuer wird.“ Aufgrund der steigenden Kosten könne sich der eine oder andere den Sport vielleicht nicht mehr leisten. „Das tut dem Spitzensport sehr weh, weil solche Talente gehen dann verloren“, befürchtete Wasmeier. Dieser Verlust sei seine größte Sorge. Einsparpotenziale sehe er etwa durch weniger Training am Gletscher, wodurch weniger Reise- und Hotelkosten entstünden.

Trotz der steigende Energiekosten sieht Wasmeier nicht schwarz für den Wintersport. Einige Skigebiete setzten bereits auf Erneuerbare Energien. „Die Zeit schiebt das an“, gab er sich positiv.

Ein absoluter Gegner ist der Schlierseer dagegen vom neuen Weltcup in Zermatt Ende Oktober/Anfang November: „Das ganze Rennen, ich find’s einen Wahnsinn.“ Die Athletinnen und Athleten seien noch nicht richtig im Wettkampfmodus und würde auf knapp 4000 Meter auf eine der längsten Abfahrten geschickt. Bei schlechtem Wetter sehe man dort gar nichts. „Das ist so gefährlich“, betonte Wasmeier. ses

Die ganze Diskussion findet sich noch bis 24. Oktober, 1:32 Uhr, in der BR-Mediathek.