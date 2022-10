Marlene Schmotz will wieder öfter in die Punkte fahren

Auch von den Ergebnissen im Frühjahr zehrt Marlene Schmotz noch. Bei den Deutschen Meisterschaften wurde sie Zweite im Riesenslalom, die Österreichischen Meisterschaften gewann sie außer Konkurrenz. © Peter Kornatz

Nach einer Saison zum Vergessen startet Marlene Schmotz wieder hoffnungsvoll in den alpinen Weltcup.

Fischbachau – Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Marlene Schmotz zuletzt bei einem Weltcuprennen in die Punkte gefahren ist. In Sölden landete die 28-Jährige vom SC Leitzachtal auf dem 28. Platz. Ein guter Saisonstart, an den die Fischbachauerin anknüpfen kann, dachten da viele. Aber es kam anders. Schmotz erlebte eine mehr als durchwachsene Weltcupsaison, hatte im Januar wieder einmal Knieprobleme und kam erst gegen Ende des Winters besser in Fahrt – allerdings bei nationalen Meisterschaften und FIS-Rennen.

Trotzdem kann sich Schmotz an ihrem guten Rennen in Sölden vor einem Jahr vielleicht ein bisschen hochziehen. „Es ist immer positiv, wenn man an einem Hang schon einmal ein gutes Ergebnis gehabt hat“, sagt Schmotz, die morgen beim traditionellen Weltcup-Auftakt wieder angreifen will. Der erste Durchgang des Riesenslaloms in Sölden startet um 11 Uhr, der zweite Lauf um 13.05 Uhr.

Und in diesem zweiten Lauf will Schmotz möglichst dabei sein. „Es ist mein großes Ziel, wieder öfter unter die 30 zu kommen“, sagt sie. Dafür benötigt die Fischbachauerin erst einmal eine bessere Startnummer – und für die wiederum gute Ergebnisse. Der bekannte Teufelskreis im Skirennsport. Mit der Vorbereitung war Schmotz zufrieden. Erstmals trainierte sie mit der Mannschaft in Argentinien. „Wir hatten drei Wochen lang sehr gute Bedingungen“, sagt die 28-Jährige, die sich zuletzt auf dem Gletscher den Feinschliff für die Saison holte.

Den Leistungsstand herausfinden

Den vergangenen Winter und die vielen vergeblichen Anläufe auf eine Weltcup-Platzierung hat Schmotz abgehakt. Dass sie im März zum Saisonabschluss deutsche Vizemeisterin im Riesenslalom wurde und bei der Österreichischen Meisterschaft sogar (außer Konkurrenz) den ersten Platz belegte, nimmt sie dagegen als Motivation. Schließlich weiß Schmotz, was sie kann, und hat nicht vergessen, dass sie 2019 in Courchevel schon einmal Neunte bei einem Weltcup-Riesenslalom wurde.

Wie weit sie von diesen Ergebnissen aktuell entfernt ist, will Schmotz jetzt herausfinden. „Mannschaftsintern haben die Zeiten gepasst, international muss sich das erst noch zeigen“, sagt sie vor dem Weltcup-Auftakt. cf