Medaillensammler: RSV Irschenberg auf Straße erfolgreich

Im Nationaltrikot fuhr Antonia Betzinger (r.) bei der Tre Giorni Giudicarie Dolomiti. © Privat

Die Nachwuchsradsportler des RSV Irschenberg waren bei Bayerische und Deutscher Meisterschaft sowie international erfolgreich.

Irschenberg – Nach den Erfolgen auf der Bahn haben die Nachwuchsradsportlerinnen und -radsportler des RSV Irschenberg auch auf der Straße diverse Spitzenplätze eingefahren.

Bayerische Meisterschaft

Drei Titel und zwei weitere Medaillen können die Irschenberger beim zehnten Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen in Sonthofen vorweisen, das gleichzeitig den Rahmen der offenen Bayerischen Meisterschaft bildete. Den Rundkurs mit einem kräftigen Anstieg und einer kurvigen Abfahrt bewältigen Ludwig Hannes (U13m), Maximilian Weiß (U17m) und Pia Grünewald (U19w) in ihrer Altersklasse am besten. Sie sind neue bayerische Meister. In der U13m stand zudem Sebastian Weiß als Dritter auf dem Stockerl. Zweite wurde in der U15w Sophie Schuster. In der U19m konnte weder Anton Stadler noch Jannik Heller das Rennen beenden.

Tre GiorniGiudicarie Dolomiti

Während ihre Teamkollegen in Sonthofen um den Bayern-Titel fuhren, war Antonia Betzinger für das U17-Nationalteam im Einsatz: beim Tre Giorni Guidicarie Dolomiti, einem Ländervergleichsrennen über drei Etappen in Italien. Zum Auftakt fuhr sie beim Nachtrennen „Castel Romano Night“ von Creto nach Pieve di Bono Prezzo auf Platz fünf. Diese Platzierung gelang ihr auch beim anschließenden Einzelzeitfahren. Der Höhepunkt war die Schlussetappe über 59,2 Kilometer mit anspruchsvollen Anstiegen. Auf den letzten Metern kämpfte Betzinger in einer dreiköpfigen Ausreißergruppe um den Sieg. Im Fotofinish musste sie sich knapp Linda Sanarini aus Italien geschlagen geben. Der zweite Platz spülte Betzinger im Gesamtklassement aber noch auf den dritten Platz. Zudem war sie auf jeder Etappe beste Deutsche.

Deutsche Meisterschaft

Auch bei der Deutschen Meisterschaft in Elxleben kam Betzinger mit dem selektiven Rundkurs mit lang gezogener Steigung gut zurecht. In der weiblichen U17 war sie im Rennen über 51 Kilometer Teil der fünfköpfigen Spitzengruppe. Im Schlusssprint wurde sie Dritte und gewann DM-Bronze. Das sollte dieses Mal allerdings die einzige Medaille für den RSV Irschenberg bleiben. Die Ergebnisse können sich dennoch sehen lassen: In der weiblichen U15 fuhr Sophie Schuster nach 31 Kilometern auf Rang acht. Bester Bayer war Maximilian Weiß als 15. der männlichen U17 über 71 Kilometer. In dieser Altersklasse hatten 138 Starter gemeldet.

Gerade bei den sonst so erfolgsverwöhnten U19-Juniorinnen lief es in Elxleben so gar nicht: Beim gemeinsamen Start mit allen älteren Frauen-Klassen kam es gleich zu Beginn der 71 Kilometer zu einem Massensturz, sodass nur ein Drittel der U19 das Rennen beendete. Weder Magdalena Fuchs noch Pia Grünewald oder Laura Kastenhuber konnten in die Wertung fahren. Fuchs nutzte dieses Rennen wie Hanna Dopjans als Vorbereitung auf die Europameisterschaft (Bericht folgt).

Auf Betzinger wartet derweil das nächste Highlight: Sie startet beim Europäischen Olympische Jugend-Sommerfest (24. bis 30. Juli) in der Slowakei. ses