Mit neuem Namen nach Jubiläum erfolgreich bleiben

Teilen

Mehr als 30 Sportler aus der Region sind mittlerweile Teil des Medius Schachenmeier Bike Base Teams. © Heike Appel/kn

Das Medius Schachenmeier feiert das zehnjährige Bestehen und will mit einem neuen Namen erfolgreich bleiben.

Landkreis – Gegründet mit der Vision, junge und talentierte Sportlerinnen und Sportler aus der Region zu unterstützen, hat sich das Geiger Medius Bike Base Team zu einer festen Größe im Landkreis entwickelt und sogar schon Teilnehmer zur Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii geschickt. Jetzt feiert das von lokalen Sponsoren gegründete Team seinen zehnten Geburtstag – unter neuem Namen.

Ab diesem Jahr treten die mittlerweile mehr als 30 Athleten als Medius Schachenmeier Bike Base Team an. Als Dank für die Unterstützung der Unternehmen. Das Medius in Schliersee und Tegernsee bereitet die Sportler mit Leistungsdiagnostik, Kraft- und Athletikplänen auf die Wettkämpfe vor, Lauftraining und Ausrüstung gibt es von Bergsport Schachenmeier, und die Bike Base Schliersee sorgt für Wartung und Unterstützung bei den Rädern sowie einen professionellen Schwimmtrainer. Sie schaffen die Voraussetzung für die Erfolge, betont das Team.

Und die waren in den vergangenen Jahren nicht gerade rar gesät. Top-Drei-Platzierungen bei Alpen- und Tegernsee-Triathlon sowie beim Kitzbüheler und Kufsteiner Radmarathon, Platz vier beim Ötztaler Radmarathon oder die Qualifikation für die Ironman-WM auf Hawaii sind nur einige davon. Auch abseits der offiziellen Wettkämpfe stellt sich das Team Herausforderungen und hat unter anderem den Spitzing mit dem Rennrad geeverestet. Auch im Jubiläumsjahr stehen zahlreiche solcher Höhepunkte auf der To-do-Liste des Teams.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts.

Zum Jubiläum haben die Landkreissportler die Aktion „Wir machen Dich zum Triathleten“ gestartet. Gesucht sind zwei Nachwuchsathleten zwischen 18 und 25 Jahren, die in den Triathlon-Sport einsteigen. Erster Höhepunkt soll der Start beim Alpentriathlon Schliersee am 17. Juli sei. Die Sportler werden gezielt auf dieses Event vorbereitet, erhalten ein Sponsoringpaket aus Schwimm-, Lauf- und Radtraining, ein Trainingslager in Rimini sowie einen Trainingsplan inklusive Leistungsdiagnostik. mm

Bewerbung

Nachwuchssportler, die ihr Triathlon-Abenteuer starten wollen, können sich bis Dienstag, 15. März, per Mail an triathlon@medius-fitness.de bewerben. Weitere Infos gibt es auch auf der Instagram-Seite des Landkreis-Teams: msbb_team.