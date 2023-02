Mehr Spaß haben: Annika Morgan startet entspannt in WM

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Gelungene Tricks will Annika Morgan bei der WM im Slopestyle und im Big Air präsentieren. Das Bild zeigt sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking. © Angelika Warmuth/dpa

Trotz widriger Trainingsbedingungen startet Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle entspannt in die Weltmeisterschaft in Bakuriani.

Miesbach – Am Sonntag greift Annika Morgan erstmals in die Weltmeisterschaften in Bakuriani ein. Welche Tricks sie in der Slopestyle-Qualifikation zeigen wird, weiß sie allerdings noch nicht. „Ich habe noch nicht geplant, was ich machen möchte“, sagt die Snowboarderin vom SC Miesbach.

Wie sollte sie auch? An ein wirkliches Training war in den bisherigen Tagen in Georgien nicht wirklich zu denken. „Es war sehr windig“, berichtet Morgan. Statt auf dem Kurs die verschiedenen Tricks und Sprünge zu üben, fuhren die Snowboarder verhalten über die verschiedenen Elemente, um zumindest ein bisschen Schnee unter dem Board zu haben. „Donnerstag war der erste halbwegs gescheite Tag“, sagt Morgan. Am Samstag haben die Slopestylerinnen einen zusätzlichen Trainingstag bekommen. Den Kurs mit sechs verschiedenen Sektionen bezeichnet die 21-Jährige als „nicht so einfach“. Doch das Kennenlernen sei ein zusätzlicher Reiz. Eine konkrete Platzierung peilt Morgan nicht an. „Ich habe vor, einen guten Run zu landen“ – der dann hoffentlich fürs Finale reicht.

Auch wenn der Hang der Slopestyler direkt neben dem der Raceboarder ist, fürchtet Morgan keine ähnlich schlechten Bedingungen, wie sie etwa Cheyenne Loch vorgefunden hatte (wir berichteten). „Die vergangenen zwei, drei Tage hat es durchgeschneit“, berichtet sie. Zwar habe der Wind einiges davon wieder weggeblasen, doch etwas Schnee sei schon liegen geblieben.

Dass Morgan in diesem Winter gerade mal zwei Weltcups gefahren ist, ist eine bewusste Entscheidung. Der Olympia-Winter mit langen Reisen in die USA, Kanada und China sei sehr anstrengend gewesen. „Ich wollte wieder mehr für mich snowboarden. Öfter auf den Berg fahren und einfach Spaß haben und nicht nur trainieren“, erklärt Morgan.

Techno und Häkeln: So lenkt sich Annika Morgan vom Wettkampfstress ab.

Morgan macht sich keinen Druck

Dass sie trotzdem zu den Besten ihrer Disziplin gehört, bewies sie bei ihrem zweiten Weltcup-Einsatz in diesem Winter. In Mammoth Mountain (USA) wurde sie Dritte und fixierte die WM-Norm. „Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt und richtig Spaß gemacht“, sagt sie. Mit diesem Gefühl will sie nun auch in Bakuriani gute Läufe zeigen.

Dabei ist Morgan schon vor dem ersten Einsatz unter Wettkampfbedingungen die Hoffnungsträgerin von Snowboard Germany. Ihre Teamkollegen Noah Vicktor und Moritz Breu verpassten am Freitag knapp den Einzug ins Slopestyle-Finale, sodass dies nurmehr der 21-Jährigen gelingen kann. Zusätzlichen Druck verspürt sie deshalb aber nicht. „Ich mache mein Ding und hoffe, dass es gut läuft. Druck spüre ich nicht.“

Nach der Slopestyle-Quali am Sonntag wartet am Montag das Finale der besten Acht, das die Mittenwalderin gerne erreichen würde. Danach sind die Titelkämpfe für sie noch nicht vorbei, der Big-Air-Wettbewerb wartet noch. Die Qualifikation ist für Samstag, 4. März, angesetzt, das Finale einen Tag später. ses