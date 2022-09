„Mein größter Erfolg“: Magdalena Fuchs gewinnt WM-Bronze in Mannschaftsverfolgung

Nach EM-Silber

Magdalena Fuchs vom RSV Irschenberg gewinnt WM-Bronze in der Mannschaftsverfolgung.

Irschenberg – Den Sommer 2022 wird Magdalena Fuchs wohl nie in ihrem Leben vergessen: Nachdem die U19-Radsportlerin des RSV Irschenberg bereits bei der Europameisterschaft im portugiesischen Anadia Silber in der Mannschaftsverfolgung gewonnen hatte (wir berichteten), ließ sie bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Tel Aviv (Israel) die nächste Medaille folgen.

Die WM-Vorbereitung habe dabei schon mit dem Deutschen Bahn-Meisterschaften begonnen, berichtet die 17-Jährige. Bei dieser habe sie schließlich ihr EM-Ticket und später die WM-Fahrtkarte gelöst. „Die Nominierung für die Weltmeisterschaft in Israel für mich bedeutet: sehr schnell die spezifische Vorbereitung für die Bahnwettkämpfe beginnen“, erklärt Fuchs. Konkret hat sich die Auswahl des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) zwei Wochen in Frankfurt/Oder auf die Welttitelkämpfe vorbereitet und „an den letzten Punkten geschliffen, die bei der EM noch nicht so gut funktioniert haben“. Fuchs war für die Mannschaftsverfolgung und das Punktefahren vorgesehen, trainierte aber auch das Madison (Zweierverfolgung), da sie hier Ersatzfahrerin war.

Doch beinahe wäre die ganze Vorbereitung für die Katz’ gewesen. Knapp eine Woche vor Abflug nach Tel Aviv stand die Teilnahme plötzlich auf der Kippe. Nach mehreren Anschlägen im Gazastreifen gab es eine Reisewarnung für die Region. „Einige Sportlerinnen hatten mit dem Gedanken gespielt, zu Hause zu bleiben“, erklärt Fuchs. Die Situation beruhigte sich rechtzeitig, der WM-Teilnahme stand nichts mehr im Wege.

Technische Probleme bei der Qualifikation

Von einer ruhigen Vorbereitung lässt sich aber auch in Israel nicht sprechen. Nachdem Sprint- und Ausdauerkader mit Sack und Pack nach Israel geflogen war, fiel auf, dass nicht alle Räder mitgekommen waren und teilweise erst später eintreffen würden. „Also mussten wir das erste Training mit dem fahren, was da war. Ich hatte zum Glück bereits mein Punkterad und konnte damit schon mal die Bahn anschauen und ein erstes Training fahren“, beschreibt Fuchs. Drei Tage später waren schließlich alle Räder vor Ort, und das finale Training konnte beginnen. „Das hat alles super geklappt – auch das Gefühl auf der halb offenen Bahn war toll.“

Leider spielte das Material nicht mit. Nach ein paar technischen Problemen landete der deutsche Vierer in der Qualifikation zur Mannschaftsverfolgung „nur“ auf Platz fünf. „Wir wussten aber, dass wir von der Leistung mindestens aufs Treppchen fahren konnten.“ Mit der zweitschnellsten Zeit der ersten Runde gelang noch die Qualifikation für den Finallauf. Ein echter Krimi – auch für die Unterstützer in Deutschland. Denn im Livestream wurde der BDR-Vierer auf Platz vier angezeigt. Fälschlicherweise. Fuchs und Co. belegten hinter Frankreich und Italien Platz drei. „Das ist mein größter Erfolg bisher, und ich habe mich so sehr darüber gefreut“, berichtet Fuchs.

Insgesamt zehn deutsche Medaillen

Viel Zeit zum ausgiebigen Feiern blieb aber nicht, schließlich stand noch das Punktefahren an. Die zwei Tage dazwischen nutzte Fuchs zur „dringend nötigen“ Erholung, „denn so langsam waren meine Beine ein wenig kaputt“. Trotzdem gelang der 17-Jährigen nicht alles, sodass sie beim Sieg von Heidi Gaugain (Frankreich) auf Platz zehn landete. „Ich werde jetzt alles geben, dass ich es nächstes Jahr wieder gutmachen kann“, gibt sie sich kämpferisch.

Die Tage in Tel Aviv wird sie wohl nie vergessen. Immerhin durfte sie mit dem deutschen Team vier Titel und sechs weitere Medaillen bejubeln. Eine davon hat sie selbst eingefahren. ses