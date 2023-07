„Brutale Vorfreude“ auf die nächste Runde

Der SV Miesbach kämpft um die nächste Runde. © THOMAS PLETTENBERG

Beim Bezirksfinale des Merkur CUP tritt der SV Miesbach in Antdorf an, der TSV Otterfing spielt in Schwaig.

Miesbach/Otterfing – Jetzt wird es ernst. Der 29. Merkur Cup geht in die heiße Phase, und das Wochenende steht ganz im Zeichen der Bezirksfinale, in denen die acht Teilnehmer fürs Große Finale in Unterhaching ermittelt werden. Mit dabei sind der SV Miesbach und der TSV Otterfing, die die Fahnen des Landkreises Miesbach hochhalten werden.

„Wenn man so weit kommt, ist das sowieso ein Riesenerfolg“, ordnet Miesbachs Jugendleiter Rupert Gantner die Leistung beider Mannschaften ein, und Otterfings Trainer Florian Aigner ergänzt: „Für die Kinder ist das schon ein sehr besonderes Ereignis.“

Die Kreisstädter waren als Favorit im Kreis 12 angetreten und wurden dieser Rolle sowohl in der Vorrunde auf heimischem Platz als auch beim Kreisfinale in Föching von Anfang an gerecht. Das nördlichste Landkreis-Team hatte man dagegen nicht unbedingt ganz oben auf der Liste derer, die das Oberland beim Bezirksfinale vertreten würden.

Die Otterfinger selbst entschuldigen sich fast dafür, ihre Kollegen der Nachbarvereine aus dem Wettbewerb gekickt zu haben. „In Miesbach haben wir glücklich gegen Holzkirchen gewonnen, in Föching hatten wir im Halbfinale Glück im Elfmeterschießen“, sagt Aigner. Die Sportfreunde, mit denen sie sich sehr gut verstehen, hätten ihm nach der ersten Freude über den eigenen Erfolg fast leidgetan, weil die Entscheidung im Rittern für den Verlierer besonders hart sei.

Doch wenngleich sie nicht damit gerechnet hatten, das Bezirksfinale zu erreichen, ist nun die Freude darüber riesengroß. „Die Kinder freuen sich brutal, dass wir das geschafft haben“ sagen die Trainer, die die Mannschaft seit der F-Jugend unter ihren Fittichen haben. Damals begann Aigners Sohn zu spielen, und er fing an, mit seinem Freund und Kollegen aus der Ersten, Niki Walter, die Mannschaft zu trainieren.

Seitdem sind sie ein eingeschworenes Team geworden, das nun für seine Arbeit belohnt wird und das nun richtig auskosten möchte. „Wir haben alle elf Spieler dabei“ ist für Aigner selbstverständlich, wenn sie am Samstag in Richtung Schwaig aufbrechen, wo sie in der Gruppe 1 auf die Gastgeber, den TSV Murnau und die FT Starnberg 09 treffen. Die Starnberger sind dabei die einzigen, gegen die Otterfing bereits einmal in einem Hallenturnier spielte. Alle anderen Gegner sind unbekannt. Die Marschrichtung: „Nicht blind reinlaufen, sondern konzentriert spielen.“

Grundsätzlich müsse man die Kirche im Dorf lassen und froh darüber sein, das Bezirksfinale erreicht zu haben. „Das haben wir noch nicht oft gehabt in Otterfing“, schiebt Aigner nach. Wobei der TSV die Landkreis-Mannschaft ist, die in der ewigen Merkur-Cup-Bestenliste mit 79 Punkten und Platz 48 mit Abstand am höchsten rangiert.

In Miesbach indes erinnert man sich noch gut an die jüngste Bezirksfinal-Teilnahme. 2019 war der SV unter dem Trainergespann Volk/Linke in Farchet dabei, ehe Corona die folgenden Jahrgänge ausbremste. Heuer nun geht es nach Antdorf, wo die Burschen von Christian Mühlbauer und Lukas Wametsberger in Gruppe 2 auf den TSV Eching, den TSV Gilching und den SV Germering treffen. Jugendleiter Gantner wünscht Team und Trainer viel Erfolg und mahnt, diszipliniert zu spielen. Dann könnte „mit dem nötigen Quentchen Glück und wenn die Sonne richtig steht“ auch ein Team aus dem Oberland vielleicht mal wieder was reißen.

Durch die Vorrunde ging Miesbach ohne Gegentor, und auch das Kreisfinale war nach einem etwas verhaltenen Auftakt gegen Bad Wiessee letztlich eine klare Sache für die Buben, die seit der Rückrunde als D3 schon bei den Größeren spielen und sich dabei als Dritte in einer starken Gruppe beachtlich schlagen. Dass ihnen trotz allem ein schwerer Gang bevorsteht, ist ihnen klar. Doch sie werden alles versuchen – und das Bezirksfinale genießen, für das ihnen der gesamte Verein die Daumen drückt.