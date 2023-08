Kreisklasse in Miesbach: Otterfing und Darching feiern Kantersiege – Warngau nur mit Remis

Sieben Mal jubeln konnte die DJK Darching gegen den FC Rottach-Egern. © CS

Sowohl der TSV Otterfing als auch der DJK Darching behaupteten sich deutlich mit einem 7:1-Sieg. Warngau kommt nicht über ein Unentschieden hinaus.

Landkreis – Der TSV Otterfing und die DJK Darching sind jeweils mit einem 7:1-Kantersieg in die neue Saison in der Kreisklasse 3 gestartet. Nah am Punktgewinn war auch der TuS Holzkirchen II, der sich am Ende aber doch geschlagen geben musste. Einen Punkt erkämpfte sich hingegen der SV Warngau.

TSV Otterfing – SV Bayrischzell 7:1 (3:1)

Tore: 1:0 Dengler (6.), 1:1 Schmiedel (15./ Eigentor), 2:1 Blaschke (28.), 3:1 Blaschke (40.), 4:1 S. Eder (51.), 5:1 Dengler (67.), 6:1 Meier (78.), 7:1 Blaschke (83.)

„Am Ende war das Spiel so klar wie das Ergebnis“, sagte TSV-Trainer Raphael Schwanthaler nach dem 7:1-Sieg des TSV Otterfing gegen den SV Bayrischzell. Die Hausherren waren bereits im ersten Durchgang tonangebend, versäumten es aber, die Treffer zu machen. So stand es zur Pause noch 3:1. Nach dem Seitenwechsel traf der TSV dann im Zehnminutentakt.

„Die meisten Tore waren super herausgespielt. Es war eine geschlossene und gute Teamleistung“, resümierte Schwanthaler. Dreifacher Torschütze der Hausherren war Christian Blaschke. „Für uns gab es nichts zu holen. Otterfing war spielerisch klar besser“, sagte SV-Trainer Gerry Wimer. „Wir haben ihnen einige Tore durch individuelle Fehler und Ballverluste geschenkt.“

TuS Holzkirchen II – SG Aying/Helfend. 2:4 (1:1)

Tore: 1:0 Feldbrach (11.), 1:1 Wohlschläger (23.), 2:1 Brezina (56.), 2:2 Steinegger (59.), 2:3 Wohlschläger (62.), 2:4 Demmel (75.)

Gegen eine ausgebuffte Ayinger Mannschaft führte die Reserve des TuS Holzkirchen im Verlauf des Spiels zwei Mal. Basti Feldbrach hatte die Hausherren in Front geschossen, nach dem gerechten Ausgleich vor der Pause war Sebastian Brezina direkt nach Wiederanpfiff mit dem 2:1 zur Stelle.

„Danach haben wir den Zugriff verloren und schlecht verteidigt“, berichtete Trainer Thomas Seethaler. So drehten die Gäste die Begegnung noch und siegten am Ende mit 2:4. „Man hat den Altersunterschied der Teams gemerkt“, resümierte Seethaler. „Alle haben sich reingehauen und Gas gegeben, aber in den Zweikämpfen sind wir noch zu brav.“

SV Warngau – FC Deisenhofen III 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 G. Schönauer (6.), 1:1 Sevkovic (27.), 2:1 L. Gerr (58.), 2:2 Kulmus (90.+5)

Einen hart erarbeiteten Punkt sicherte sich der SV Warngau gegen den FC Deisenhofen III. Die Gäste hatten zwar ab der ersten Minute mehr vom Spiel, die Hausherren nutzten jedoch ihre Konter clever aus und konnten bis zur Nachspielzeit an einem Sieg schnuppern, ehe die Gäste doch noch zum 2:2-Endstand trafen. Georg Schönauer hatte die Hausherren früh in Front geschossen. Beim Stand von 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem 2:1 von Leonhard Gerr nach einer knappen Stunde schienen die Warngauer fast schon auf der Siegerstraße, doch die spielbestimmenden Münchner Deisenhofener nahmen am Ende noch einen verdienten Zähler mit. „Das Unentschieden ist gerecht, auch wenn der späte Ausgleich natürlich bitter war für uns“, fand SV-Kapitän Benjamin Stadler. „Wir waren kämpferisch stark und haben alles gegeben.“

DJK Darching – FC Rottach-Egern 7:1 (1:0)

Tore: 1:0 Adelsberger (8.), 1:1 Yilmazer (63./ FE), 2:1 H. Schlagbauer (65.), 3:1 Schneider (75./FE), 4:1 Epp (80.), 5:1 H. Schlagbauer (83.), 6:1 Adelsberger (90.), 7:1 Ott (90.)

Gelb-Rot: M. Sitzberger (68./ Darching/ Meckern & Foul)

Ein kurioses Match bekamen die Zuschauer in Darching zu sehen. Die erste Hälfte gehörten den Hausherren, die durch einen frühen Treffer von Alexander Adelsberger zur Pause mit 1:0 führten. Per Elfmeter glich Samet Yilamzer für die Rottacher aus, doch Hans Schlagbauer brachte die DJK erneut in Führung. Dann flog DJK-Kicker Manfred Sitzberger mit der Ampelkarte vom Feld. In Unterzahl drehten die Darchinger dann richtig auf und nach einem Elfmetertor von Johannes Schneider zum 3:1 war das Duell entschieden.

Die Gegenwehr der Gäste ließ nach, sodass die DJK am Ende einen 7:1-Kantersieg feierte. „Nach dem Platzverweis und den Gegentoren sind wir auseinandergebrochen und haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, resümierte FC-Trainer Bernhard Gruber. Darchings Trainer Hans Brumbauer sagte: „Wir haben erst nach dem Platzverweis unser wahres Gesicht gezeigt.“ (ts)