Tolle WM auch ohne Edelmetall

Bei den Weltmeisterschaften im Taekwon-Do, die über vier Tage in Inzell stattfanden, waren auch drei Kämpfer von der Miesbacher Taekwon-Do-Schule Oh Do Kwan dabei.

Medaillen brachten Marina Maier sowie Anita Grundbacher und Stefan Kauderer zwar nicht mit, dafür aber schöne Erinnerungen an einen tollen Wettbewerb.

Marina Maier trat bei den Junioren im klassischen Kampf und dem Bruchtest an. Die 16-Jährige schied im Kampf in der ersten Runde gegen ihre russische Kontrahentin aus. Im Bruchtest verpasste sie die Medaillenränge ebenfalls knapp. „Da ist der Yop Chagi, der Seitkick, nicht durchgebrochen“, erklärt Maier. „Aber ich bin mit meiner Leistung zufrieden, die Nervosität war einfach etwas zu groß.“ Aber eine tolle Erfahrung waren die Welttitelkämpfe allemal. „Die Bundestrainer waren mit mir auch ganz zufrieden“, freut sich Maier. So zufrieden, dass sie gleich gefragt wurde, ob sie im Oktober auch bei den Europameisterschaften an den Start gehen will.

Ein Höhepunkt ihrer Karriere war die WM in Inzell auf jeden Fall auch für die erfahrenen Sportler Anita Grundbacher und Stefan Kauderer. „Die ganze Woche war echt geil“, resümiert Grundbacher. Im Pre-Arranged Sparring – dem vorher einstudierten Kampf – schrammten die beiden, die ihre Karriere eigentlich schon beendet hatten und bei der WM noch mal ein Comeback feierten (wir berichteten), an der anvisierten Medaille vorbei. Die ersten beiden Runden überstand das Duo noch relativ souverän. Gegen Rumänien ergatterten die beiden Miesbacher vier der fünf Kampfrichterstimmen und gegen Australien überzeugten sie gleich alle Kampfrichter. „Gegen Spanien sind wir dann leider ausgeschieden“, erzählt die Grundbacher. „Das war zwar ein 4:1, aber von den Punkten her ziemlich knapp.“ Weltmeister wurde Argentinien vor Neuseeland und eben den Spaniern. Die deutsche Vertretung um Grundbacher und ihrem 30-jährigen Partner belegte am Ende Rang fünf. Im Formenlauf schied Grundbacher in der ersten Runde gegen eine Japanerin aus.

„Insgesamt war es aber eine tolle Veranstaltung“, sagt die 31-Jährige. Überrascht war sie vom großen Andrang der Zuschauer. „Wir hatten täglich rund 500 Zuschauer.“ Abgeschlossen wurde die Weltmeisterschaft mit einer großen Party. „Da mussten wir bei 1000 Leuten am Einlass dann Schluss machen“, erzählt Grundbacher, die immer noch hörbar ausgepowert ist nach jener Woche, in der sie auch noch zum Organisationsteam der Internationalen Teakwon-Do-Federation – dem Weltverband für den Kampsport, der ursprünglich aus Korea stammt – gehörte.

