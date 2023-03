Kreisklassisten gehen Optimistisch in zweite Saisonhälfte

Getrennte Wege gehen die DJK Darching (weiß) und der SV Warngau in der zweiten Saisonhälfte. Darching spielt um den Aufstieg, Warngau gegen den Abstieg. © Thomas Plettenberg

Von den sechs Kreisklassisten aus dem Landkreis Miesbach spielen fünf gegen Abstieg. Doch alle gehen optimistisch in die zweite Saisonhälfte.

Landkreis – Am Wochenende starten auch die Kreisklassisten aus dem Landkreis Miesbach in die zweite Saisonhälfte. Die Möglichkeit aufzusteigen hat dabei nur eine Mannschaft, während fünf Teams so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wollen – bei ungleichen Startbedingungen.

Meisterrunde B

Als einziges des sechs Landkreis-Teams hat die DJK Darching die Qualifikation für die Meisterrunde geschafft und trifft in der Gruppe B auf den ASC Geretsried, die SG Aying/Helfendorf, den FC Deisenhofen III, den TuS Geretsried II und die SG Ascholding/ Thanning. Die Darchinger starten ohne Zu- oder Abgänge, mit zwei Bonuspunkten und haben in der zweiten Saisonhälfte nichts zu verlieren. „Die Gegner sind alle stark und ich freue mich sehr drauf. Die guten Mannschaften liegen uns, gegen die hinteren Teams hatten wir eigentlich immer die größeren Probleme. Eigentlich würden uns noch zwei Wochen Vorbereitung guttun, aber ich freue mich, dass es jetzt losgeht“, erklärt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Als Favoriten für den Aufstieg sieht er das Team aus Deisenhofen.

Mit der Vorbereitung ist man in Darching nicht ganz zufrieden, da es aufgrund von Krankheit, Verletzung und privaten Terminen immer wieder Ausfälle gab. Eingebaut werden sollen in der Rückrunde einige Talente aus der A-Jugend. Die Ergebnisse der Testspiele waren insgesamt eher wechselhaft. Es gab Siege gegen Hartpenning (3:1), Schliersee (5:0) und Herbertsfelden (2:0) sowie Niederlagen gegen den ESV Penzberg (1:2) und den TuS Holzkirchen II (0:5). Der Höhepunkt war das Trainingslager in Porec, das den Teamgeist gefördert hat. „Wir haben keinen Druck und können spielen, ohne dass uns etwas passieren kann“, sagt Lachemeier. Zum Auftakt ist die DJK am Samstag beim ASC Geretsried zu Gast und möchte mindestens einen Zähler mit nach Hause nehmen.

Abstiegsrunde G

Nach einer enttäuschenden Vorrunde, die man als Tabellenletzter abschloss, zeigte die Formkurve beim Aufsteiger TSV Irschenberg in der Vorbereitung nach oben. „Wir hatten eine gute und abwechslungsreiche Vorbereitung mit dem Trainingslager in Kroatien als Höhepunkt. Wir hatten die beste Trainingsbeteiligung seit Jahren, was ein Zeichen für den Willen des Teams und der Verdienst unseres Trainers Marcus Huber ist“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Die Testspiele bestritten die unveränderten Irschenberger allesamt ohne Niederlage. „Wir freuen uns auf die Rückkehr einiger verletzter Spieler, die uns in der Abwehr sehr gefehlt haben. Die Voraussetzungen sind gut, das Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt Juffinger. Zum Auftakt empfängt der TSV am Sonntag den SV Eurasburg-Beuerberg. „Eurasburg ist nicht zu unterschätzen. Für uns ist es die erste Möglichkeit, einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Wir wollen zu Hause gewinnen“, erklärt der TSV-Spartenleiter.

Keineswegs optimal verlief die Vorbereitung beim SV Bayrischzell, der aber immerhin mit sechs Bonuspunkten startet. „Die viel zu kurze Vorbereitung war dem Wetter geschuldet“, berichtet Trainer Wacco Schmid. Das einzige Testspiel gegen den SV Sachsenkam bestritten die Bayrischzeller mit nur elf Spielern und unterlagen mit 1:6. Das Trainingslager in Südtirol verlief hingegen bestens und sorgte für gute Stimmung. „Wir konnten diese Woche noch zweimal auf dem Rasenplatz trainieren, was ja bisher nicht möglich war, und hoffen, dass wir langsam in Form kommen“, erklärt Schmid. Zum Auftakt ist der SVB am Samstag beim SV Bad Tölz zu Gast. Auf der ungeliebten „Gummiwiese“ wollen die Kicker aus dem Landkreis-Süden mindestens einen Zähler einfahren und einen ordentlichen Start in die Rückrunde hinlegen.

Mit einem Auswärtsspiel am Sonntag beim FSV Höhenrain startet der FC Rottach-Egern in die Abstiegsrunde. Mit dabei sein werden auch fünf Neuzugänge, Abgänge gab es hingegen keine. Neu bei den Kickern vom Birkenmoos sind Samet und Kaya Yilmazer (beide FC Real Kreuth), Lucas Bremsteller (Nachwuchs RW Erfurt), Vaz Jose Ferreira de Souza (SG Tegernseer Tal) und Mario Sabino (nach Auszeit wieder dabei). „Die Vorbereitung war zufriedenstellend, seit dieser Woche trainieren wir wieder auf Rasen am heimischen Birkenmoos“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber. Zuvor bereiteten sich die FC-Kicker auf Kunstrasen in Bad Wiessee und Miesbach vor und absolvierten ein Trainingslager bei Verona, in dem es zwei Testspielsiege gab. Gegen die Ü32 des FC Bayern setzte es eine 1:4-Niederlage, gegen die SG Tegernseer Tal gewann Rottach mit 4:0. „Wir wollen Schritt für Schritt stabiler werden und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die Gruppe schätze ich sehr ausgeglichen ein. In Höhenrain erwarte ich ein 50:50-Spiel, auswärts wollen wir mindestens einen Punkt mitnehmen“, sagt Gruber. Der FC startet mit zwei Bonuspunkten.

Abstiegsrunde H

Eine nahezu optimale Vorbereitung liegt hinter dem SV Warngau. Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle war die Trainingsbeteiligung hoch und es gab keine Verletzungen – und auch keine Zu- oder Abgänge. „Die Jungs ziehen voll mit und haben richtig Bock“, berichtet SV-Trainer Daniel Mayer. Die Warngauer empfangen am Sonntag die FF Geretsried und können personell aus dem Vollen schöpfen. „Das Trainingslager war ein voller Erfolg und trotz der frühen Trainingszeiten waren immer alle Spieler und Trainer anwesend. Die Gruppe können wir gar nicht einschätzen. Wir verlassen uns voll auf uns selbst. Die Mannschaft ist startklar für das Ziel Klassenerhalt“, sagt Mayer. Einige Testspiele absolvierten die Warngauer, wobei die Ergebnisse für Mayer erst ab dem Saisonstart wieder eine Bedeutung haben. „Die Spiele waren voll in Ordnung. Wichtiger als die Ergebnisse waren für mich die Erkenntnisse aus den Spielen. Diese werden wir jetzt aber noch nicht verraten“, sagt Mayer.

Mit einem Heimspiel gegen den ESV Penzberg startet der TSV Weyarn am Sonntag. Das Team ist dabei fast das gleiche, wie in der Vorrunde. Neu dabei ist Nick Hagn (SV Parsberg), dafür hat sich Ferhat Aksoy wieder Türk Spor Hausham angeschlossen. Mit nur einem Bonuspunkt sind die Klosterdörfler von Anfang an zum Punkten verdammt, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. „Die Vorbereitung war eher durchwachsen, wir hatten immer wieder krankheitsbedingte und berufliche Ausfälle. Deshalb konnten wir noch nicht alle Abläufe wie gewünscht einstudieren. Mit dem Trainingslager bin ich hingegen total zufrieden“, berichtet TSV-Trainer Helmut Schenk. Die Weyarner waren mit über 40 Spielern im tschechischen Hluboka zu Gast und fanden dort beste Bedingungen vor. „Beim Trainingslager war der Zusammenhalt deutlich zu spüren. Das Ziel muss es jetzt sein, dass die Mannschaft miteinander kämpft und zusammenarbeitet“, fordert Schenk. Da zur neuen Saison zahlreiche Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich aufrücken, soll die Liga mit aller Macht gehalten werden. „Penzberg ist für uns Neuland, ich erwarte einen guten und kompakten Gegner, der uns sicher vor Aufgaben stellt. Aber wir spielen zu Hause und da wollen wir immer gewinnen“, sagt Schenk. ts