Miesbacher Mario Gulic ist auf dem Weg zum Billard-Profi

Von: Sebastian Schuch

Voll fokussiert: Mario Gulic aus Miesbach hat sich für die kommenden Turniere hohe Ziele gesetzt. © Privat

Mario Gulic aus Miesbach steht vor dem Sprung zum BIllard-Profi. Er spielt bereits in der Bundesliga und der kroatischen Nationalmannschaft.

Miesbach – „Die schwarze Acht in die Mitteltasche – über Bande.“ Ein Spruch, den wohl jeder schon mal beim Billard gebracht hat. Während bei Freizeitspielern auch immer eine Portion Glück beim Stoß dabei ist, ist dieser Faktor bei Mario Gulic deutlich geringer. Der 17-jährige Miesbacher spielt Billard professionell, in der Bundesliga und für die kroatische Nationalmannschaft.

Wobei das klassische Eight-Ball, wie man es kennt, nur eine der Disziplinen ist, in denen sich Gulic auf nationaler und internationaler Ebene misst. Da gibt es noch das Nine-Ball, bei der die Kugeln ohne Ansage in der richtigen Reihenfolge versenkt werden müssen; das Ten-Ball mit richtiger Reihenfolge und Ansage – „Da ist der Glücksfaktor nicht gegeben“ –; und das Straight Pool, bei dem jede versenkte Kugel einen Punkt gibt und eine vorgegebene Punktzahl erreicht werden muss. „Es ist immer etwas Neues“, sagt Gulic.

Zum Billard gekommen ist er über seinen Vater, der früher selbst in der Bundesliga gespielt hat. Mit acht Jahren begann er beim Billard Club Miesbach, spielte im City Billard, später beim ASV. „Ich musste mit einer Kiste unter den Füßen spielen, weil ich nicht auf den Tisch schauen konnte“, erinnert sich der 17-Jährige. Zusätzlich war er neben Billard im Taekwon-Do und Fußball. „Ich hatte jeden Tag ein anderes Training.“ Als sich die Erfolge im Billard einstellten, fokussierte sich Gulic auf diesen Sport.

Gulic kann Billard und Ausbildung vereinen

Es sollte sich lohnen. Mehr als ein Dutzend Bayerische Jugendmeisterschaften hat der Miesbacher gewonnen, wurde deutscher Vize-Meister seiner Altersklasse und spielte in der deutschen U-Auswahl. „Leider wurde ich vor drei Jahren nicht für die Junioren-EM nominiert“, blickt Gulic auf einen Grund zurück, warum er sich entschloss, für Kroatien anzutreten. Auch dieser Schritt war erfolgreich: Bei der EM gewann er Team-Silber, bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Klagenfurt belegte er Platz fünf. Zu diesem Zeitpunkt, mit 14 Jahren, spielte Gulic bereits für den BSV Dachau in der Bundesliga, seit 2021 ist er Stammspieler.

Doch seit vergangenem Jahr hat er auch weniger Zeit für sein Training. Gulic hat seine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker bei der cbo Computer- und Bürotechnikvertrieb Oberland GmbH begonnen. Doch von seinem Betrieb bekommt er die nötige Unterstützung und darf für Turniere Urlaub nehmen. „In der Schule war das nicht der Fall“, sieht Gulic auch den Vorteil der Ausbildung.

Gulic will sich für EM empfehlen

Seit dieser Saison ist Gulic fast profimäßig unterwegs. Dankbar ist er auch für die Unterstützung des Montageservice Deisenrieder aus Waakirchen und vor allem seinen Eltern. Sein Vater fährt ihn teilweise mehrere Tausend Kilometer an einem Wochenende.

Das ist vor allem für Gulics Position in der kroatischen Nationalmannschaft wichtig. „Es gibt acht Turniere in Kroatien, bei denen sammelt man Punkte. Die besten Vier werden für die EM im nächsten Jahr nominiert“, erklärt Gulic. Bei fünf Turnieren stand er heuer bereits viermal auf dem Stockerl, nur der Sieg blieb ihm bislang verwehrt. „Wird schon noch“, gibt sich Gulic optimistisch.

Mindestens ein Höhepunkt wartet in diesem Jahr noch auf den jungen Miesbacher: Die Junioren-EM Ende Juli in Bulgarien. Je nach Abschneiden folgt die Junioren-Weltmeisterschaft in Puerto Rico. Dazu spielt er einige Turniere im europäischen Ausland und im Herbst beginnt die Bundesliga. Das große Ziel wartet aber etwas weiter am Horizont: die Herren-WM 2023 in Finnland. Dort will Mario Gulic unbedingt dabei sein. „Es schaut gut aus“, meint er.