Miesbacher Schülertriathlon fällt erneut aus

Von: Sebastian Schuch

Das Schwimmen war 2019 die Disziplin, die beim 24. Miesbacher Schülertriathlon ausgetragen werden konnte. Laufen und Radfahren fielen dem Regen zum Opfer. © Archiv-AL

Auch wenn es Corona zulassen würde, fällt der Miesbacher Schülertriathlon erneut aus. Für die größte Sportveranstaltung für Kinder im Landkreis Miesbach gibt es schlicht keinen geeigneten Termin.

Miesbach – Durchführen wollte der SV Miesbach den Schülertriathlon nach zwei Jahren Zwangspause nur, „wenn es ohne jegliche Corona-Auflagen geht“, hatte SV-Vorsitzender Stefan Griesbeck Anfang März betont (wir berichteten). Diese Voraussetzung wäre momentan erfüllt, die ersten Vereine haben bereits mit den Nachwuchssportlern das Training aufgenommen – trotzdem ist der Miesbacher Schülertriathlon, das seit vielen Jahre größte Sportereignis für Kinder und Jugendliche im Landkreis, erneut abgesagt worden.

Das hat mehrere Gründe, erklärt Griesbeck auf Nachfrage. Zum einen hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die Saison im Jugendbereich um zwei Wochen verlängert. Deshalb war der Termin schon von Ende Juni/Anfang Juli auf das Wochenende 15. bis 17. Juli verschoben worden. Doch da kollidiert der Schüler- mit dem Alpentriathlon in Schliersee, der heuer wieder zur Bundesliga gehört. Diesem wollte man keine Konkurrenz machen, meint Griesbeck und ergänzt: „Außerdem haben wir an diesem Wochenende mittlerweile in Fußballturnier.“ Sprich, die Anlage am Windfeld wäre belegt, potenzielle Helfer anderweitig gebunden. Das gilt auch für die Folgewoche, wenn die Fußball-Stadtmeisterschaft (23. Juli) stattfindet – „und dann sind schon Ferien“. Kurzgesagt: Es gibt einfach keinen gescheiten Termin mehr. Den Schülertriathlon durchzuziehen, nur damit er wieder stattfindet, will Griesbeck nicht. Zumal es sich um die 25. Auflage und damit ein Jubiläum handeln würde.

Griesbeck wünscht sich junge Unterstützer

Stefan Griesbeck ist Vorsitzender des SV Miesbach. © Privat

„Es kann sein, dass sich der 25er ein bissl schickt“, deutet der SV-Vorsitzende an, dass auch der Re-Start im kommenden Jahr unter erschwerten Bedingungen stattfinden könnte. Als Mitglied des Stadtrats weiß er freilich, dass 2023 der Umbau des Warmbads auf der Agenda steht. Der soll zwar bis Mai, spätestens Juni abgeschlossen sein, doch sind Verzögerungen bei Bauprojekten eher die Regel als die Ausnahme. Und viel Puffer wäre nicht bis zum Termin Ende Juni/Anfang Juli. „Mit dem neuen Warmbad würde es gehen“, gibt sich Griesbeck zuversichtlich. Ob das Schwimmen im Fall der Fälle in einem anderen Bad stattfinden könnte, so weit planen die Miesbacher noch nicht. Aber klar: „Sonst strömen die Kinder aus dem ganzen Landkreis zu uns, da können wir auch mal woanders hin.“

Apropos Planung: Die nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, weiß Griesbeck. Und das Team wird nicht jünger. „Die, die jetzt drin hängen, gehen auf die 60 zu.“ Deshalb würden sich der SV-Vorsitzende und Kollegen über (jüngere) Unterstützer freuen, die den Schülertriathlon mitanschieben. Nicht nur an den Wettkampftagen, sondern von Beginn an. „Wir müssen schauen, dass das Team verjüngt und umgebaut wird“, verdeutlicht Griesbeck. Sonst drohe dem größten Kindersportevent auf lange Sicht sogar das Aus. „Es wäre extrem schaden, wenn es den Schülertriathlon nicht mehr geben würde“, hofft Griesbeck, dass es gar nicht erst so weit kommt.

Interessierte

die sich bei Planung und Durchführung des nächsten Miesbacher Schülertriathlons im Vorfeld aktiv einbringen wollen, können sich per E-Mail an info@asv-miesbach.de mit Stefan Griesbeck in Verbindung setzen.