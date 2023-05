Mini-Hoffnung bleibt: TuS Holzkirchen II empfängt SC Fürstenfeldbruck

Kein Durchkommen gab es für den TuS Holzkirchen gegen den SV RW Bad Tölz (Archivfoto). © cs

Holzkirchen – Es sind turbulente Tage, die der TuS Holzkirchen gerade durchlebt. Nach dem Rücktritt von Joe Albersinger als Coach des Landesliga-Teams am Dienstag (wir berichteten), steht auch die Reserve in der Kreisliga-Abstiegsrunde D als Tabellenletzter vor dem Abstieg in die Kreisklasse.

„Es wird sehr schwierig für uns“, sagt Trainer Florian Ächter vor dem Heimspiel gegen den SC Fürstenfeldbruck am Sonntag. „Es fallen sehr viele Spieler aus.“ Zu den zahlreichen Ausfällen zuletzt, gesellte sich nun – wie erwartet – auch Drilon Shukaj. Der eigentliche Offensiv-Motor musste bei der 0:3-Pleite gegen Pöcking in der Innenverteidigung ran und zur Pause verletzt mit einer Leistenzerrung runter. Ein Einsatz am Sonntag erscheint ausgeschlossen.

Der einzige noch fitte gelernte Defensiv-Akteur ist Tristan Hummelsberger, der unter der Woche aber aus beruflichen Gründen nicht trainieren konnte. „Aus eigener Kraft haben wir derzeit nur zehn Feldspieler zur Verfügung“, verrät Ächter. Vielleicht könne daher der eine oder andere A-Jugendakteur die Mannschaft verstärken.

Dabei steht am Sonntag gegen Fürstenfeldbruck sehr viel auf dem Spiel. Obendrein dürften es auch für die Mannen aus dem Münchner Westen zuletzt überaus turbulente Tage gewesen sein. Denn: Im Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Weßling führte der SCF bis kurz vor Schluss mit 1:0, ehe sich ein Akteur zu einer brutalen Tätlichkeit (Faustschlag) hinreißen ließ. Die Partie wurde umgehend abgebrochen. Die Punkte werden wohl Weßling zugesprochen, das endgültige Urteil steht noch aus. Der betroffene Akteur wurde von Fürstenfeldbruck umgehend entlassen.

„Die ganze Situation hat nichts mit uns zu tun“, erklärt Ächter. „Wir wollen uns an unseren letzten Strohhalm klammern.“ Gewinnen am Sonntag - egal wie, um die Mini-Hoffnung auf den Klassenerhalt noch am Leben zu erhalten.

meh