Mit Titel-Hattrick auf Rodel-Olymp: Geisenberger erneut Olympiasiegerin

Von: Sebastian Schuch

Ein historisches Erfolg: Natalie Geisenberger gewinnt als erste Rennrodlerin überhaupt drei olympische Goldmedaillen. Den Sieg feierte sie mit ihrer zweitplatzierten Teamkollegin Anna Berreiter. © Daniel Mihailescu/AFP

Natalie Geisenberger aus Miesbach hat ihre Ausnahmestellung als beste Rodlerin aller Zeiten erneut unter Beweis gestellt. Fehlerfrei fuhr sie in Yanqing zu ihrem dritten Einzel-Olympiasieg.

Miesbach – Natalie Geisenberger hat ihren Platz an der Spitze des Rodel-Olymps weiter zementiert: Die 34-jährige Miesbacherin feierte am Dienstag in Yanqing nach 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang ihren dritten Olympiasieg im Einzel in Folge – als erste Rennrodlerin überhaupt. „Dass es jetzt wieder für Gold reicht, ist Wahnsinn. Da habe ich nicht wirklich die Worte dafür“, sagte Geisenberger in der ARD.

In sich gekehrt, voll auf den Start und ihre Fahrt konzentriert eröffnete Geisenberger am Dienstag als Führende den dritten von vier olympischen Läufen. Wie schon am Montag begann die Miesbacherin den Wettkampftag stilecht mit einem neuen Bahnrekord: 58,226 Sekunden. Ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte Anna Berreiter baute die Rodlerin vom SV Miesbach von 0,208 auf 0,330 Sekunden aus. Damit war klar: Manövriert Geisenberger ihren Schlitten auch im abschließenden vierten Lauf fehlerfrei durch den Eiskanal, ist ihr Gold nicht mehr zu nehmen.

Fehlerfrei zu Gold: Natalie Geisenberger verbesserte im dritten Lauf den Bahnrekord. © Robert MichaeL/DPA

Doch wie schnell sich der Traum vom Olympiasieg zerschlagen kann, wusste die Miesbacherin zu diesem Zeitpunkt bereits ganz genau. Im ersten olympischen Durchgang hatte es die Gesamtweltcupzweite Madeleine Egle aus Österreich erwischt, im zweiten Geisenbergers deutsche Mannschaftskameradin Julia Taubitz, die zu diesem Zeitpunkt führende Gesamtweltcupsiegerin. Beide waren nach einem Fehler in der unter den Fahrerinnen berüchtigten Kurve 13 gestürzt und dadurch jeglicher Medaillenchancen beraubt. „Wenn die Teamkollegin vor einem stürzt und das, nachdem sie die ganze Saison so souverän gefahren ist, ist das ganz, ganz bitter“, sagte Geisenberger zur Halbzeit des Wettbewerbs. Auch sie kannte die Tücken der Kurve 13: Beim Saisonstart im vergangenen November sowie im olympischen Abschlusstraining war sie dort ebenfalls gestürzt. Wegen dieser Kurve habe sie schlecht geschlafen, „weil sie nichts verzeiht“. Auch auf den Hunger habe die Schlüsselstelle des Eiskanals geschlagen. Bis auf ein Müsli und einen Schokoriegel habe sie nichts runter bekommen.

Geisenberger fährt wie auf Schienen

Angemerkt hat man der Miesbacherin diese enorme Anspannung nicht. Hatte Geisenberger den dritten Lauf noch eröffnet, musste sie sich vor ihrer Siegfahrt gedulden. Wie es im Rodelsport üblich ist, startet die Führende als Allerletzte. Eine allzu vertraute Situation für die 52-fache Weltcupsiegerin in Einzelrennen und zu diesem Zeitpunkt noch zweifache Einzel-Olympiasiegerin. Als wäre es das Einfachste auf der Welt fuhr Geisenberger auch zum vierten Mal wie auf Schienen durch den Eiskanal im Yanqing Sliding Centre und sicherte in grandioser Manier und mit fast einer halben Sekunde Vorsprung auf ihre Teamkollegin Anna Berreiter den dritten Erfolg im Olympia-Einzel.

Überwältigt von ihrem Erfolg sank die 34-Jährige noch auf dem Eis kurz zusammen, mit kullernden Freudentränen schickte sie ein Kursherz nach Hause an ihren Mann Markus Scheer und ihren Sohn Leo, die gemeinsam mit ihren Fans im SV-Heim in Miesbach mitfieberten und mitfeierten. „Danke an meine Familie, ohne Euch hätte ich das nie geschafft. Die gehört uns“, betonte Geisenberger mit Blick auf die Medaille.

Durch ihren Erfolg hat Geisenberger zudem die Chance, auch den Titel in der Team-Staffel zu verteidigen. Der Mannschaftswettbewerb findet am Donnerstag ab 14.30 Uhr statt. Seit der Einführung 2014 stand sie mit ihren Teamkollegen stets ganz oben auf dem Olympia-Stockerl.

Mit ihrer fünften olympischen Goldmedaille zog die Miesbacherin als erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin mit Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gleich. Angesprochen auf den möglichen neuen Rekord meinte sie, dass er ihr „vielleicht irgendwann mal“ wichtig sei, aber aktuell nicht. „Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, jeder hat unterschiedliche Chancen. Ich glaube, dass mein Weg, wie er war, super war – und mehr habe ich nicht erreichen können“, verabschiedete sich Geisenberger mit einem lauten „Juhu“.