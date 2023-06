Hochklassiges Tennis bei toller Atmosphäre

Spitzentennis vor beeindruckender Kulisse: Das Monte Mare Masters wird bei seiner 71. Auflage ein starkes Teilnehmerfeld bieten. 2022 gewann bei den Männern Kai Lemstra (hier beim Aufschlag). © THOMAS PLETTENBERG

Von 18. bis 21. Juli findet das Traditionsturnier in Schliersee statt. Die Veranstalter erwarten ein starkes Teilnehmerfeld.

Schliersee – Auf hochkarätiges Tennis dürfen sich Sportbegeisterte auch heuer freuen, wenn der TC Schliersee zum 71. Mal zum Turnier auf die Anlage an der Perfallstraße einlädt. Vom 18. bis 21. Juli dreht sich bei den Monte Mare Masters alles um die gelbe Filzkugel. Und das nach dem Erfolg im Vorjahr erneut als Turnier der Kategorie A2 der DTB Premium Tour, was ein starkes Teilnehmerfeld erwarten lässt.

Auch heuer gehört das Traditionsturnier damit zu den ausgewählten Veranstaltungen der höchsten Preisgeldkategorie Deutschlands. Jeweils 8000 Euro sind für Frauen und Männer ausgelobt. Doch das ist es nicht allein, warum Schliersee unter den Aktiven seit Jahren einen besonderen Stellenwert genießt. Auch Atmosphäre und Umfeld locken ins Oberland zum Turnier mit der längsten Historie in Deutschland, das im vergangenen Jahr vom Deutschen Tennis Bund auf dessen Turniertagung in Wiesbaden als bestes nationales Turnier 2022 ausgezeichnet wurde (wir berichteten).

Verzichteten die Veranstalter wegen des gedrängten Zeitplans in den vergangenen Jahren auf die Qualifikation, wird diese heuer wieder ausgespielt. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern wird es eine Qualifikationsrunde mit 48 Startplätzen – vier davon Wild Cards – geben, die acht Plätze fürs Hauptfeld ausspielen. Das Hauptfeld wiederum setzt sich aus 36 aufgrund ihrer Leistung direkt Gemeldeten, den acht Besten der Qualifikationsrunde sowie vier Aktiven zusammen, die von der Turnierleitung eine Wild Card erhalten.

„Dank der großartigen Unterstützung des Nachbarvereins können auf der Anlage in Hausham von Dienstag bis Donnerstag Spiele ausgetragen werden“, sagt Turnier-Sprecherin Julia Seemüller, die betont, wie wichtig das Engagement der SG Hausham ist, um eine Veranstaltung dieser Größe spielen zu können.

Am Dienstag und Mittwoch wird es an der Zentralen Sportanlage und in Schliersee für die Qualifikantinnen und Qualifikanten um den Einzug ins Hauptfeld gehen, dessen erste Matches am Mittwochnachmittag angesetzt sind. Als Finaltag hat sich der in Corona-Zeiten aus Termingründen etablierte Samstag bewährt. Grundsätzlich baut das routinierte Team um Vorstand Werner Zehrer und Turnierdirektor Christian Reicherseder auch heuer auf Bewährtes wie das üppige Kuchenbuffet, Bar und Grill, auf dem auch heuer wieder die von Uli Hoeneß gespendeten Rostbratwürstl landen. Auch eine gut bestückte Tombola wird es wieder geben. Deren Erlös geht ebenso komplett in die Jugendarbeit des Vereins wie der Eintritt von drei Euro, der am Freitag und Samstag erhoben wird.

Ein besonderes sportliches Highlight ist am Dienstagabend geplant. Peter Seidl, Beauftragter für Rollstuhltennis im Bayerischen Tennisverband, vielfacher Bayerischer und Deutscher Meister und Gewinner zahlreicher internationaler Turniere wird zu einem Show-Match im Rollstuhltennis antreten.

Titelverteidiger sind die 38-jährige, mehrfache Weltmeisterin der Seniorinnen Steffi Bachhofer vom TC Bernhausen, die nach vielen Jahren der Teilnahme vor einem Jahr erstmals gewann, sowie Kai Lemstra vom TC Schießgraben Augsburg. Zweimal meldete Lemstra bisher für die Monte Mare Masters, zweimal gewann er das Turnier.