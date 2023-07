Monte Mare Masters: Am Finaltag lacht nicht nur die Sonne

Teilen

Ohne Satzverlust durch das Turnier: Anastasia Zarycka. © MKF_MaxKalup

Am gut besuchten Finaltag holen sich Anastasia Zarycka und Jochen Bertsch die Turniersiege bei den Monte Mare Masters in Schliersee.

Schliersee – Mit einem perfekten Finaltag wurden Aktive, Besucher und Organisationsteam des 71. Schlierseer Tennisturniers um die Monte Mare Masters belohnt. Wetterbedingt herausfordernde Turniertage endeten am Samstag entspannt und viel fachkundiges Publikum erlebte zum krönenden Abschluss, wie Anastasia Zarycka und Jochen Bertsch das älteste Tennisturnier Deutschlands gewannen. „So voll war die Anlage seit Jahren nicht“, freute sich Turnierdirektor Christian Reicherseder über den großen Zuspruch.

Umgekehrt gab es wohl keinen, der es bereute, gekommen zu sein. Es herrschte beste Stimmung mit fairen Matches auf dem Platz und spürbarer Begeisterung auf den Rängen. Mal ging ein Raunen durch die Reihen, mal schien das Publikum für Sekunden wie eingefroren. Etwa im Herren-Finale, als ein langer Ballwechsel auf der Netzkante endete. In welches Feld würde er fallen? Dazu gab es viel anerkennenden Szenenapplaus und lang anhaltenden Beifall, als Ex-Langläuferin Lisi Schicho am Ende zusammen mit TC-Vorstand Werner Zehrer, Reicherseder und Achim Stauder, Geschäftsführer von Monte Mare Schliersee, die Siegerehrung vornahm.

Neben sommerlichen Blumensträußen und Schliersee-Sekt gab es für die Gewinner ein Wellness-Wochenende im Monte-Mare-Hotel Andernach sowie 2000 Euro. Egal ob Frau oder Mann, denn Schliersee schüttet seit Jahren gleichberechtigt für beide Konkurrenzen Preisgeld aus. Insgesamt wurden heuer 16000 Euro ausgespielt, womit die Monte Mare Masters deutlich über vergleichbaren Veranstaltungen liegen.

Doch nicht nur das macht die Attraktion der Traditionsveranstaltung für die Aktiven aus. „Es ist die Kombination aus Ambiente und Turnierorganisation“, so die einhellige Meinung aus dem Feld, das heuer erstmals physiotherapeutische Unterstützung nutzen konnte. Eine Idee von Monte-Mare-Gründer Herbert Doll, der für die Dauer des Turniers eine Physiotherapeutin nach Schliersee schickte.

Wie sehr Doll hinter der Veranstaltung steht, wurde im Rahmen eines Sponsorentreffens am Rande des Finaltags deutlich, zu der die Turnierleitung ihre Premium-Unterstützer eingeladen hatte. Die freuten sich über die Anerkennung, drehten aber den Spieß um: „Wir haben Euch zu danken, dass Ihr für die Region so eine Veranstaltung auf die Beine stellt“, betonte Klaus Pusl und sprach von der Bedeutung gerade auch für den Nachwuchs, der hier echte Vorbilder erlebe.

Dass mehr als 150 Spielerinnen und Spieler gemeldet hatten, unterstreicht den Stellenwert in Sportlerkreisen. Dass viele von ihnen schon seit Jahren dabei sind, spricht für die Attraktivität. Weil sich diese herumspricht, glückt es umgekehrt immer wieder, neue Spieler auf hohem Niveau anzulocken. Bestes Beispiel ist Siegerin Anastasia Zarycka vom TC Aschheim. Die gebürtige Pragerin war bereits Top-200 der Weltrangliste, auf dem ITF Circuit gewann sie vier Einzel- und neun Doppel-Turniere, seit 2017 spielt sie deutsche Bundesliga. An Zwei gesetzt demonstrierte die 25-Jährige in Schliersee ihre Stärke, gab kaum Spiele ab auf dem Weg ins Finale, wo sie auf Vorjahressiegerin Steffi Bachofer traf.

Auch die hatte keine Mühe, erneut das Endspiel zu erreichen. Im Halbfinale gegen Vorjahresfinalistin Anja Wildgruber setzte sich die 39-jährige Bachofer, die hochklassiges Tennis neben ihrem Fulltime-Job beim Baden Württembergischen Tennisverband praktiziert, dank ihrer Erfahrung gegen die 18 Jahre jüngere Münchnerin 6:3/4:6/6:4 durch. Ein Trumpf, den sie gegen Zarycka nicht mehr ausspielen konnte. Unbeirrt und sehr konzentriert demonstrierte die Tschechin ihre Klasse und gewann 6:2/6:1.

Nach einer klaren Angelegenheit für Maximilian Homberg sah das Finale der Männer zunächst aus. Kaum auf dem Platz, führte der 20-Jährige vom TC Ismaning. Nach seinem Marathon-Halbfinale gegen Karin Al-Amin (2:6/6:2/10:2) hatte er im Endspiel gegen Jochen Bertsch zunächst einen Lauf. Der Mannheimer Bertsch hatte sich im Halbfinale gegen Moritz Hoffmann für eine jüngst erlittene Niederlage 6:2/6:4 revanchiert. Im Finale kam er nach dem schnellen Rückstand stark zurück. Wann immer Homberg wieder aufkam, machte Bertsch die entscheidenden Punkte. Am Ende gewann er 6:4/6:4. Homberg wurde erneut Zweiter und musste sich dazu auch noch die Frotzeleien von Turnierdirektor Reicherseder anhören, seine 1500 Euro Preisgeld nicht wie im Vorjahr zu vergessen.

Mit dem Dank an alle tatkräftigen Helfer von den Platzpflege-Kindern bis zu seinem OK-Team verabschiedete Reicherseder die Gäste und Zehrer appellierte an die Finalisten: „Wir hoffen dass sie uns nächstes Jahr wieder beehren.“