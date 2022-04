Moritz Fichtner vom Boxclub Hausham gewinnt Oberbayern-Titel

Zufriedene Haushamer: (v.l.) Cheftrainer Wolfgang Hainzer, Moritz Fichtner, Florian Gruber und Co-Trainer Adrian Buresin. © Privat

Bei den Oberbayerischen Meisterschaften startete der Boxclub Hausham mit zwei Athleten, Moritz Fichtner brachte einen Titel mit nach Hause.

Hausham – Erfolgreich und mit einem Titel in der Tasche ist das Team des Boxclubs Hausham von den Oberbayerischen Meisterschaften aller Alters- und Gewichtsklassen in der Gabor-Halle in Rosenheim zurückgekehrt. Wie der Boxclub mitteilt, fanden insgesamt 31 Kämpfe statt, die Haushamer stellten zwei Athleten.

Einen beherzten Kampf zeigte Florian Gruber im Superschwergewicht der Elite über 92 Kilogramm. Allerdings musste er sich dem späteren oberbayerische Meister Berat Konakci vom TSV 1860 München geschlagen geben.

Besser machte es im Jugend-Halbmittelgewicht bis 71 Kilogramm Moritz Fichtner. Er dominierte alle drei Runden gegen seinen Gegner vom BC Cukur München klar und ließ seinem Kontrahenten keine Chance, berichtet Cheftrainer Wolfgang Hainzer. Mit 5:0 Punktstimmen sicherte sich Fichtner den Titel des oberbayerischen Meisters in seiner Alters- und Gewichtklasse. Ein Erfolg, auf den Hainzer und Co-Trainer Adrian Buresin ebenso stolz sind wie auf Fichtners Kampf. mm