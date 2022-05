MTB dahoam geht in die zweite Runde

Von: Sebastian Schuch

Spielerisch und sportlich die Umgebung erkunden: Dieses Ziel verfolgt MTB dahoam. Im Vorjahr haben bereits 175 Kinder und Jugendliche teilgenommen. © MTB Dahioam

Das Projekt MTB dahoam geht im Oberland in die zweite Runde. Mit mehr Wertungen, mehr Strecken und trotzdem als reiner Freizeitsport.

Miesbach – Angefangen hat es als vereinsübergreifender Ausgleich gegen den Corona-Kollaps, jetzt, vor Beginn der zweiten Auflage, gibt es sogar schon den Gedanken einer fixen Serie. Die Aktion MTB dahoam des SC, TV und TEV Miesbach hat voll eingeschlagen. „Wir wollen die Initiative nach vorne treiben“, erklärt Stefano Hartl-Beier, bis vor Kurzem SC-Vorsitzender und Initiator von MTB dahoam. „Am 1. Juni geht es wieder los.“ Das Grundkonzept bleibt gegenüber dem vergangenen Jahr unverändert. Die Organisatoren erstellen altersgerechte Strecken in der Umgebung, die die Teilnehmer in ihrem Tempo zurücklegen können, ganz ohne Zeitdruck. „Es geht um die Bewegung, darum, Erfolgserlebnisse zu haben“, verdeutlicht Hartl-Beier.

Damit das Erreichen dieser nicht durch zum Beispiel zu wenig Platz im Auto verhindert werden, ist heuer die Hälfte der Strecken mit dem ÖPNV erreichbar. Diesen Wunsch hätten die Teilnehmer des Vorjahres mehrfach geäußert. Außerdem zählen nicht mehr nur die Strecken der gewählten Kategorie, um in die Abschlusswertung zu kommen. „Man muss nur die Mehrheit der Strecken bei sich fahren“, erklärt Hartl-Beier. Wenn sich als ein Kind für die Young Heroes (sechs bis acht Jahre) anmeldet, muss es drei Strecken dieser Kategorie fahren, die anderen beiden können leichter oder auch schwerer sein. Zusätzlich gibt es eine Familienwertung, für die die Familie gemeinsam fünf Strecken fahren muss sowie eine neue, „actionreiche Spezialwertung“ in einem Bikepark. Bei allen ist gleich, dass am Ende der Tour als Nachweis ein Finisher-Foto geschossen wird.

Keine Konkurrenz zu anderen Serien

Das geht nicht mehr nur im Oberland, sondern heuer auch bei Dachau und Freising. Selbst von dort haben sich Vereine der Initiative angeschlossen. „Das sind eigene Filialen, sie ergänzen das Angebot“, sagt Hartl-Beier. Zwar können alle Sportler die geforderte Streckenzahl im Oberland absolvieren, aber vielleicht haben sie ja Lust, bei einem Tagesausflug den Münchner Norden zu entdecken, meint er.

Damit die erwarteten zusätzlichen Teilnehmer – 2021 waren es 175, heuer seien bis zu 300 stemmbar – auch beim Abschlussfest am 24. September entsprechend umsorgt werden können, habe man MTB dahoam „auf einen anderen finanziellen Rahmen gestellt“ und arbeite mit Sponsoren zusammen. Die Finisher-Trikots, die alle Teilnehmer beim Abschluss erhalten, sponsort heuer etwa der Radhersteller Scott, berichtet Hartl-Beier, andere Unterstützer hätten bereits ihr Interesse an einer dauerhaften Serie bekundet. „Wenn es gut läuft, vielleicht“, meint Hartl-Beier.

MTB dahoam richtet sich an alle, die Lust an der Bewegung haben. „Es ist für den Breitensport, Genussradler oder Familien“, sagt Hartl-Beier. Als Konkurrenz zum Kids Cross Cup oder ähnlichen Veranstaltungen will er MTB dahoam nicht verstanden wissen, sondern als Ergänzung, vielleicht auch als Training für eine der Serien.

Eine Anmeldung

für MTB dahoam ist noch bis 15. Juni möglich auf www.mtbdahoam.de.