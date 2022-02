Nach 105 Tagen Zwangspause: Miesbacher Basketballer gewinnen Derby gegen Aibling

Teilen

Eine schnelle Führung war der Grundstein für den Erfolg der in orange spielenden Miesbacher. © Thomas Plettenberg

Die lange Zwangspause haben die Basketballer des TV Miesbach gut weggesteckt: Sie gewinnen nach 105 Tagen gegen den TuS Bad Aibling.

Miesbach – „Ihr wollt spielen, endlich könnt Ihr wieder spielen – zeigt, dass wir Herr im Haus sind.“ Die Worte von Miesbachs Trainer Damir Hadziabdic machten klar, was die Marschroute für das Spiel der Miesbacher Basketballer werden sollte. Zu Gast nach 105 Tagen Zwangspause waren die bis dato ungeschlagenen Fireballs des TuS Bad Aibling.

Der Start ließ sich gut an, die Männer in Orange gingen schnell in Führung und fanden mit schnellem Umschaltspiel immer wieder Lücken in der Aiblinger Verteidigung. Schon im ersten Abschnitt zeigte sich, wie das Spiel verlaufen sollte: Mit viel körperlicher Härte wurde auf beiden Seiten gekämpft, was in vielen Freiwürfen für die Gäste resultierte. Nach zehn Minuten führte der TV 26:13.

Auf einen kurzen Lauf der Gäste zu Beginn des zweiten Viertels hatten Daniel Frystacki und der beste Miesbacher Scorer Mike Brunner die richtigen Antworten, der Vorsprung betrug stets mehr als zehn Punkte. In die Halbzeit ging es beim Stand von 43:29.

„Wir müssen es denen weiterhin richtig unangenehm machen“, gab Mathias Basedow seinen Mitspielern auf den Weg in die zweite Halbzeit. Im dritten Viertel griffen sich die TV-Korbjäger unter dem eigenen Korb mehr Korbleger und konnten weiterhin punkten – in einem starken Zwischenspurt ließ Dennis Hadziabdic sein Potenzial aufblitzen und war mit schönem Zug zum Korb und guten Würfen erfolgreich.

Dass die junge Aiblinger Truppe an der Freiwurflinie viele Punkte liegen ließ, kam dem TV dabei entgegen. Und dass das Schlussviertel an die Gäste ging, war da schon nicht mehr entscheidend. „Alle haben sich heute voll reingehauen und im erwartet körperlichen Spiel dagegengehalten“, freut sich Miesbachs Neuzugang Paul Ludwig über das gelungene Debüt. mm

TV Miesbach – Bad Aibling 75:59 (43:29)

TV: Brunner 27, Frystacki 13, Fresser 10, Basedow 8, Hadziabdic 7, Ludwig 6, Martinez 4, Lobinger, Adam, Doll.