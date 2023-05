Neue Aufbruchstimmung: TuS Holzkirchen II will Chance gegen Weßling nutzen

Teilen

Neue Hoffnung: Der TuS Holzkirchen II – hier mit Dominic Ritter von Weinzierl (l.) am Ball – will seine Chancen im Abstiegskampf nutzen. © Christian Scholle

Eigentlich ist die Situation für den TuS Holzkirchen II unverändert. Die Landesliga-Reserve hat weiterhin die rote Laterne in der Kreisliga-Abstiegsrunde D inne, und drei Spieltage vor Saisonende ist die Lage für die Grün-Weißen zugegeben alles andere als rosig.

Holzkirchen – Aber eben nur eigentlich. Denn: Der klare 4:0-Sieg über Fürstenfeldbruck am vergangenen Wochenende sorgt plötzlich für Aufbruchsstimmung im TuS-Lager.

„Unsere Situation ist leicht verbessert, weil wir nach wie vor in der Verlosung sind“, sagt TuS-Coach Florian Ächter vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Weßling. Trotzdem geht es für die Holzkirchner weiterhin um die allerletzte Chance. „Wir müssen auf Sieg spielen“, stellt Ächter klar. „Es wird weiter nur funktionieren, wenn wir drei Punkte holen.“

Und das dürfte gegen Weßling eine schwierige Aufgabe werden. Einerseits grüßen die Mannen vom Ammersee von ganz oben und dürften somit in jedem Fall für ein weiteres Jahr Kreisliga planen. Andererseits kassierten die Holzkirchner beim 1:5 im Hinspiel eine heftige Klatsche. „Das war für uns ein wenig der Knackpunkt“, vermutet Ächter. „Da waren wir klar schlechter.“

Nicht zuletzt deswegen hofft man im Holzkirchner Lager, dass der erneute Knackpunkt dann am vergangenen Wochenende passiert ist. Hoffnung gibt es allemal, denn die zuletzt äußerst angespannte Personalsituation bei den Grün-Weißen entspannt sich zumindest ein wenig. So kommt der linke Außenverteidiger Kilian Schwefel nach seinem Muskelfaserriss zurück. Obendrein ist Leo Eichner wieder zurück im Training. Ein Einsatz am Sonntag sollte für ihn aber noch zu früh kommen. Zudem wird erneut Riccardo Ferraro die Reserve unterstützen, der beim jüngsten Auftritt überraschend von der Bank kam.

„Wir wollen uns für das Hinspiel revanchieren“, fordert Ächter. Weitere Punkte sind für den TuS Holzkirchen II in jedem Fall überlebenswichtig, um die kleine Hoffnung am Leben auf den Klassenerhalt noch am Leben zu erhalten.