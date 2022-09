Nicht stark genug: TuS Holzkirchen II unterliegt in Lenggries

Formstark: Drilon Shukaj (M.) kam von der Bank und traf doppelt. © TP

So recht freuen konnte sich Holzkirchens Coach Florian Ächter nach dem Schlusspfiff nicht. Es war ein starker Auftritt seiner Schützlinge, doch die knappe 2:3-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten aus Lenggries konnte er nicht verhindern. „Wir machen große Entwicklungsschritte“, beteuert Ächter. „Aber es bringt am Ende nichts, wenn das Ergebnis nicht stimmt.“

Dabei war seine Mannschaft von Beginn an darum bemüht, in Lenggries Druck zu erzeugen. „Spielerisch waren wir da schon ganz gut“, meint Ächter. „Auch wenn es in dieser Phase noch keine klaren Torchancen gab.“

Die Gastgeber agierten hingegen eiskalt. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Felix Kreher einen sehenswerten Volleyschuss zum 1:0 für Lenggries ins Netz zwirbelte. „Ein super Tor“, musste Ächter anerkennen. Bei den zwei weiteren Gegentreffern half die TuS-Hintermannschaft großzügig mit. Zunächst konnte so Michael Schnaderbeck (21.) und wenig später Kilian Mürnseer (38.) auf 3:0 für den Lenggrieser SC erhöhen.

„Meine sehr junge Mannschaft hat da in der Defensive kleine Fehler gemacht“, sagt Ächter. Nach dem Seitenwechsel konnten die Grün-Weißen aber die Schlagzahl kräftig erhöhen. Ächter: „Da haben wir keine Fehler mehr gemacht.“ Zudem kam der zuletzt erkrankte Drilon Shukaj zumindest für die zweiten 45 Minuten aufs Feld und drehte so richtig auf. „Sein linker Fuß ist eine Waffe“, meint sein Trainer.

Diese linke Klebe setzte Shukaj zweimal ein: Drei Minuten nach Wiederanpfiff zirkelte er das Leder wunderbar ins Eck – ein Traumtor. Nach rund einer Stunde wurde sein Schuss dann leicht abgefälscht, landete aber trotzdem zum 2:3 im Netz. Und fast hätte es für den TuS zumindest noch zum Punktgewinn gereicht, doch Holzkirchens Alexander Horstmann traf kurz nach der Pause nach einem Freistoß nur die Querlatte. Ächter hadert: „Es wäre jetzt schon auch mal gut, gegen eine vermeintlich bessere Mannschaft zu gewinnen.“

Lenggrieser SC – TuS Holzkirchen II 3:2 (3:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Stumpp (46. Shukaj), Sule (73. Castiglioni), Dietz, Yavuz (64. Eichner), Mayer, Glatz, Rasi, Mohr (73. Sabani), Horstmann, Mehring (87. Ferkau).

Tore: 1:0 Kreher (2.), 2:0 Schnaderbeck (21.), 3:0 Mürnseer (38.), 3:1/3:2 Shukaj (48./62.).

Gelbe Karten: Sule.

Schiedsrichter: René Michel Siegel.

Zuschauer: 80.