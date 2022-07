Toni Engelhard organisierte 1972 die olympischen Turnwettkämpfe in München

Auf seinem Trampolin im Garten hält sich Toni Engelhard bis heute fit. Seine grüne Uniform von den Sommerspielen zieht er allerdings nur zu besonderen Anlässen an. Sie passt ihm nach wie vor. © STEFAN SCHWEIHOFER

Ohne ihn ging nichts: Der Schlierseer Toni Engelhard organisierte 1972 die olympischen Turnwettkämpfe bei den Sommerspielen in München.

Schliersee – Spätabends, wenn es ruhig wurde im olympischen Dorf – dort, wo zweieinhalb Jahre später die Athleten aus aller Welt ihre Zimmer beziehen sollten – schlich sich Toni Engelhard rüber in die Halle auf der Zentralen Hochschulsportanlage. „Da hab’ ich dann nachts ein wenig geturnt, um den Ausgleich zu kriegen“, erinnert sich der heute 77-Jährige. Seine Arbeit als Koordinator für die Turnwettkämpfe bei den Olympischen Spielen 1972 in München war unglaublich vielseitig, jedoch fast nur im Büro angesiedelt. Für den leidenschaftlichen Turner nicht leicht. Sein Büro, das war in den Katakomben der Olympiahalle untergebracht, ein paar Meter unter der olympischen Turnfläche. „Die erste Zeit hab’ ich noch in der Halle geschlafen, bis ich dann im olympischen Dorf ein eigenes Häuschen bekommen hab’.“ Dazwischen gab es nicht viel.

Bis die olympischen Turnwettkämpfe begannen, mussten unzählige Aufgaben erledigt werden. Stichwort Materialbeschaffung. Welche Matten? Von welchem Hersteller? Aus welchem Land? Wie viele Matten? (Übrigens waren es exakt 230 Matten für die Turnwettkämpfe der Männer, wie man noch heute aus den Aufzeichnungen Engelhards herauslesen kann.) Welche Schwebebalken für Frauen?

Der damals Mittzwanziger organisierte die Unterbringung der Dolmetscher genauso wie Trainingsstätten für die Athleten in Dachau, Pullach, Neufahrn. Den Transport der Wettkampfrichter genauso wie den minutiösen Ablauf der Wettbewerbe oder die Dopingkontrollen, die Turnwechsel-Musik, die er mit einem Münchner Komponisten abstimmte. Verantwortlich war Engelhard für 250 Helfer. „Ich bin damals ins kalte Wasser geschmissen worden“, erinnert sich der Schlierseer.

Engelhard: „Waren ein Super-Team“

Bei der Turn-Weltmeisterschaft 1970 in Lublijana (Slowenien) hatte sich die deutsche Delegation um Engelhard noch über den Ablauf informiert. Jetzt musste alles für München optimal vorbereitet sein. Zum ersten Mal wurden zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 1972 die Ergebnisse, die Bewertungen der Wettkampfrichter elektronisch übertragen. Zum ersten Mal konnten die Zuschauer die Ergebnisse auf der Anzeigetafel mitverfolgen. „Wir haben typisch deutsch alles bis zur Perfektion getrieben.“

Hier kam Engelhard sein Beruf als Katastertechniker zugute: Feinsäuberlich, farblich abgestimmt, exakt und detailgetreu zeichnete er die Olympiahalle mit allen Sitzplätzen, mit der Athletenzone, mit der Anordnung der Geräte wie Seitpferd, Schwebebalken, Ringe und dergleichen. „Da haben’s uns oberbayerische Beamten brauchen können“, sagt er und lacht, „wir waren ein Super-Team, aber vui Preiß’n.“

Die bunten Waldis sind nur zwei Erinnerungsstücke von vielen in Engelhards privatem Museum. © STEFAN SCHWEIHOFER

Engelhard verpasste viele Wettkämpfe

Toni Engelhard hat alles aufgehoben: Die Zeichnung der Halle ist nur ein Relikt von vielen: Zeitpläne, Visitenkarten, Organigramme, die berühmten Waldis, Uniformen, die Piktogramme, Anstecknadeln, Fotos, Zeitungsausschnitte, Prospekte, Hefte, Souvenirs. Sein eigenes kleines Olympia-Museum. Jedes Jahr am 26. August, dem Eröffnungstag der Olympischen Sommerspiele 1972, trifft er sich mit den damaligen Funktionären – unter ihnen zum Beispiel Fedor Radmann –, Organisatoren, Helfern im Münchner Ratskeller und schwelgt in Erinnerungen. „Das hat sich nach den Spielen so eingebürgert“, sagt Engelhard, „aber freilich werden es immer weniger.“ Dass auch er mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen hat, stört ihn: „Ich bin einfach nimmer so fit.“ Golf, Tennis, Turnen – seinen Leidenschaften kann er nicht mehr nachgehen. Immerhin: „Handstand an der Wand, den kann ich noch“, sagt der 77-Jährige und lacht.

Von den Turnwettkämpfen 1972 hat er nicht viel mitbekommen, da unten in seinem Büro in den Katakomben. Den Sieg von Olga Korbut (UdSSR) bei den Frauen oder den Auftritt von Mitsuo Tsukahara. Der Japaner, nach dem ein Überschlag mit Rückwärtssalto benannt wurde, zeigte in München zum ersten Mal einen Doppelsalto rückwärts mit Schraube als Abgang vom Reck. Das alles konnte der leidenschaftliche Turner Engelhard nicht live verfolgen.

Dafür bekam er in den Katakomben ab und zu Besuch: Der deutsche Kunstturner Heinz Häußler kam abseits seiner olympischen Einsätze auf einen Kaffee bei seinem Bundesliga-Konkurrenten aus Schliersee vorbei. Oft traf er sich mit seinen Schlierseer Turnkameraden wie Adi Merle oder Klaus Leitner, die für den Geräteauf- und -umbau verantwortlich waren. Und ein-, zweimal besuchte ihn auch seine Frau Gitti, die als Wettkampfrichter-Assistentin ebenso engagiert war, mit seinem damals vierjährigen Sohn Tony. Dann sauste der Papa mit ihm auf dem Roller durch die Gänge der Olympiahalle.

Für den USC München war der Schlierseer in der Bundesliga aktiv. © Privat

Engelhard: Richtig, Spiele nach Attentat fortzuführen

„Es war einfach eine unglaubliche Zeit. Anstrengend und intensiv, aber auch so leicht und unbeschwert“, sagt Engelhard. Unglaubliche Geschichten hätten sie damals erlebt: Helmut Weber, der Schlierseer Eisspeedwayfahrer, der eines Tages im Gerätekommando aushalf, dann aber vor lauter Hunger die Verpflegungsstation der Athleten plünderte. Seine Beute: ein ganzes Hendl. Oder als sich die Turnhelfer in ihren Overalls mit einer Kiste Äpfel Zutritt zu den Entscheidungen in der Schwimmhalle gegenüber Zutritt verschafften, indem sie vorgaben, die Äpfel seien für die Schwimmer bestimmt. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, schwelgt Engelhard in Erinnerungen.

Diese Leichtigkeit der Spiele, die Begeisterung, die Freude wurde mit dem Attentat am 5. September mit einem Schlag zunichtegemacht. Da waren die olympischen Turnwettkämpfe bereits vorbei, die Olympiahalle wurde für die Handball-Wettbewerbe umgerüstet. „Doch es war richtig, dass man die Spiele fortführte“, sagt Engelhard.

Dabei ist der ehemalige Bundesliga-Turner froh, dass er Olympia als Funktionär erlebt hat und nicht als Athlet: „Ich hab’ so viele Erlebnisse, Bekanntschaften und Erfahrungen gemacht, die ich als aktiver Teilnehmer nie hätte machen können.“ Eine Zeit, die sein Leben bis heute prägt – und die ihn bis heute nicht loslässt.

Sabine Kirchmair