Perfekter Abschluss: Johanna Puff gewinnt Silber und Bronze bei Sommer-WM

Einen starken Auftritt legte Johanna Puff (l.) bei der Sommer-Weltmeisterschaft der Juniorinnen hin. Hier läuft sie im Sprint neben der späteren Siegerin Selina Grotian. © Peter Kornatz

So kann die Sommervorbereitung weitergehen: Biathletin Johanna Puff vom SC Bayrischzell hat in Ruhpolding Silber und Bronze gewonnen.

Bayrischzell – „Spaß, Rausch, unglaubliche Atmosphäre“ – Johanna Puff geizte nicht mit Lob nach den am Sonntag zu Ende gegangenen Sommer- Weltmeisterschaften in Ruhpolding, wo die junge Biathletin mit zwei Medaillen und einem vierten Platz überzeugte.

Begonnen hatte die Sommer-WM für Puff mit dem Sieg im dritten von vier Quali-Läufen im Super-Sprint über 4,6 Kilometer. Damit zog die für den SC Bayrischzell startende Oberaudorferin souverän ins Finale über 7,5 Kilometer ein – um sich hier beim Schießen in Bedrängnis zu bringen. Drei Scheiben blieben beim ersten Liegendanschlag stehen, während die Teamkolleginnen und internationalen Konkurrentinnen gut aus dem Schießstand kamen. Am besten trafen an diesem Auftakt-Wettbewerb die Slowenin Lena Repnic mit zweimal Null und zweimal Eins und Marlene Fichtner vom SC Traunstein. Repnic wurde Zweite hinter Siegerin Selina-Marie Kastl vom SC Neubau, Fichtner Sechste, während Puff trotz ihrer insgesamt sechs Fehlschüsse auf Platz vier lief.

Schnell war die Oberaudorferin auch bei ihrem zweiten Auftritt, dem Sprint über sechs Kilometer. Und diesmal auch treffsicherer. Von der Begeisterung des Publikums getragen, ließ sie nur eine Scheibe im Stehendschießen stehen und rollerte hinter ihren Teamkolleginnen Selina Grotian aus Garmisch-Partenkirchen und Kastl, (beide als einzige im Wettbewerb fehlerfrei am Schießstand) aufs Podest. Strahlend nahmen sie den kompletten Medaillensatz entgegen und bedankten sich mit einer Extra-Welle nach der Siegerehrung für die Unterstützung.

Am Sonntag war es den Juniorinnen vorbehalten, mit der Verfolgung über 7,5 Kilometer das Spektakel in der Chiemgau-Arena zu beenden. Ein krönender Abschluss, auch wenn sie ihre letzten Runden im Regen ziehen mussten. Wieder waren es die deutschen Athletinnen, die dem Rennen ihren Stempel aufdrückten. Eine sehr schnelle Selina-Marie Kastl hatte trotz eines Fehlschusses mehr im Vergleich zu Verfolgerin Johanna Puff 14 Sekunden Vorsprung. Die strahlte nicht minder über die Vize-Weltmeisterschaft und freute sich: „Das ist die perfekte Art, die Sommer-WM zu beenden.“ Damit hatte sie Silber und Bronze zur beeindruckenden Ausbeute von elf Medaillen für das deutsche Team beigetragen.