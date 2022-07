Perfektes Schlierseer Jubiläumsturnier: Lemstra verteidigt Titel – Bachofer gewinnt Damenkonkurrenz

Ein spannendes Endspiel lieferten Sieger Kai Lemstra (l.) und Maximilian Homberg den Zuschauern beim 70. Schlierseer Tennisturnier. © THOMAS PLETTENBERG

Das Monte Mare Masters war ein voller Erfolg. Besser hätte das 70. Schlierseer Tennisturnier nicht laufen können.

Schliersee – Es war ein Jubiläum, wie man es sich nicht gelungener hätte denken können. Das 70. Schlierseer Tennisturnier, das Monte Mare Masters, bot fünf Tage hochkarätigen Sport im Oberland. Ohne eine einzige Regenunterbrechung konnte der Bewerb im Rahmen der Premium Tour des Deutschen Tennis Bunds (DTB) gespielt werden.

Am Ende strahlten Steffi Bachofer und Kai Lemstra, die vor voll besetzter Tribüne ihre Endspiele gewonnen hatten und jeweils mit 3000 Euro Preisgeld und einem Gutschein für ein Wellness-Wochenende in Andernach den Heimweg antraten. „Ein herrlicher Platz, um zu gewinnen“, freute sich Deutschlands Nummer 35 Bachhofer nach einem langen Tennis-Tag.

Viele Jahre schon gehört die 37-Jährige zum Teilnehmerfeld des Schlierseer Traditionsturniers. Nun stand sie nach einem 7:5/7:6 über Anja Wildgruber erstmals ganz oben auf dem Siegerpodest. „Ein großer Kampf, nachdem wir beide zu viele Stunden auf dem Platz gestanden sind“, gingen die Komplimente der an Eins gesetzten Baden-Württembergerin an Wildgruber vom MTTC Iphitos (Deutsche Rangliste 45). Wer schon am Vormittag die Halbfinalmatches an der Perfallstraße verfolgt hatte, wusste, worauf sie anspielte. Beide Partien waren derart lang und umkämpft, dass die Männer parallel auf den Plätzen drei und vier beginnen mussten, um den Zeitplan des Finaltags einigermaßen zu halten.

Lemstra gibt keinen Satz ab

Waren schon in den vorangegangenen Tagen die Partien der Frauen oft intensiv und sehr lang, fanden die packende Duelle am Samstag ihren Höhepunkt. Etwas schneller lief es noch für Wildgruber, die gegen Vorjahressiegerin Laura Isabel Putz in einem umkämpften und abwechslungsreichen Spiel 6:4/3:6/6:3 gewann. Bachofer und die 18-jährige Tiziana Marie Schomburg lieferten sich einen dreieinhalbstündigen Fight. Zwischenzeitlich hatte die an Vier gesetzte vom TC Blau-Weiß Berlin und Nummer 52 der Deutschen Rangliste den Sieg zum Greifen nah, als sie im dritten Satz 5:2 vorn lag. Doch während Schomburg mit Längen, Bällen und dem Glück haderte, bewahrte Bachofer einen kühlen Kopf und gewann mit 1:6/6:4/7:5. Nach den Monte Mare Masters als gelungene Generalprobe geht es für Bachofer zu den Weltmeisterschaften in Lissabon.

Schlierseer Urgestein: Wolfgang Schauer ist seit 1951 beim Turnier dabei.

Elf Spiele, elf Siege. Das ist die Turnierbilanz des an Drei gesetzten Kai Lemstra vom TC Schießgraben Augsburg (Deutsche Rangliste 46). Der Vorjahressieger verteidigte seinen Titel, nachdem er in beeindruckender Manier und ohne Satzverlust ins Finale eingezogen war. Im Halbfinale traf Lemstra dabei auf Hannes Wagner, seinen an Zwei gesetzten Klubkameraden, und gewann 6:4/6:3. So wie auch im Finale gegen Maximilian Homberg vom TC Ismaning (52), der sich gegen den Vorjahresfinalisten Thomas Jan Dafcik (59) vom TC Blutenburg München durchgesetzt hatte.

Favoritinnensieg: Die an Eins gesetzte Steffi Bachofer (2.v.r.) setzte sich im Finale gegen Anja Wildgruber (3) durch. TC-Vorsitzender Werner Zehrer (l.) und Turnierdirektor Christian Reicherseder freuten sich über die spannenden Matches. © THOMAS PLETTENBERG

Überraschung für Markus Wasmeier

Die heimischen Fahnen hatte vor allem Jacob Hinterseer (LK 12,3) hochgehalten. Der Nachwuchsspieler des TC Schliersee, der mit Wildcard antreten durfte, lieferte Juraj Pavlov vom TV Reutlingen (3,4) ein beherztes Match auf Augenhöhe. Am Ende gab es beim 4:6/4:6 viel Lob von Gegner und Zuschauern. „Ein toller Fight von unserem Lokalmatador“, freute sich auch Turnierdirektor Christian Reicherseder, der ein rundum positives Fazit zog. Sein besonderer Dank galt allen Helfern, die sehr engagiert dazu beitrugen, dass auch die 70. Auflage des Schlierseer Tennisturniers ein voller Erfolg war. Vor allem aber auch den Sponsoren, ohne die ein derartiges Großereignis nicht möglich wäre. „Allen voran Monte Mare.“

Dass der Titelsponsor deutlich mehr Preisgeld ausgelobt hatte, als es die Regularien vorsehen, zeige die besondere Wertschätzung für den Wettbewerb und die Leistung der Sportler. Über eine unverhoffte Großspende durfte sich Markus Wasmeier freuen, der ebenso wie Elisabeth Schicho und viel örtliche Sportprominenz die Finalspiele verfolgte. Denn ausgerechnet TC-Präsident Werner Zehrer war der Glückspilz bei der mit wertvollen Preisen bestückten Tombola. Der dreitägige Wellness-Aufenthalt im Monte-Mare-Hotel Andernach war zu verlockend, um ihn nicht anzunehmen. „Doch das hätte ein Gschmäckle gehabt“, meinte Zehrer, der sich entschloss, den Preis anzunehmen, dafür aber an die von Wasmeier initiierte Ukraine-Hilfe 1000 Euro spendete. So durfte der Doppel-Olympiasieger nicht nur die Turniersieger ehren, sondern selbst, sichtlich gerührt, einen Scheck entgegen nehmen.

So endeten die Monte Mare Masters mehr als emotional und mit einem rundum positiven Fazit der Veranstalter: „Teilnehmerrekord, grandioses Wetter, keine größeren Verletzungen und faire Finalspiele.“ Zusammen mit einem gelungenen Rahmenprogramm, dessen Erlös in die Nachwuchsarbeit investiert wird, wird das vom 70. Schlierseer Tennisturnier in Erinnerung bleiben.