Peter Schlickenrieder bleibt Langlauf-Bundestrainer

Von: Sebastian Schuch

Peter Schlickenrieder ist seit April 2018 Langlauf-Bundestrainer

Peter Schlickenrieder aus Schliersee bleibt auch in den kommenden vier Jahren Langlauf-Bundestrainer des Deutschen Skiverbands (DSV).

Schliersee – Peter Schlickenrieder bleibt weitere vier Jahre Langlauf-Bundestrainer, das gab der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt. „Peter Schlickenrieder hat mit unserem gesamten Trainerteam in den vergangenen Jahren die erhoffte Trendwende eingeleitet und die Disziplin Langlauf wieder an die Weltspitze herangeführt“, erklärt Andreas Schlütter, Sportdirektor Langlauf im DSV.

„Diesen gemeinsamen Weg wollen wir im kommenden Olympiazyklus mit den neuen Disziplinentrainern konsequent weitergehen.“ Künftig wird Schlickenrieder bei den Frauen von Per Nilsson (bisher Erik Schneider) unterstützt, bei den Herren übernimmt Kanko Neuber die Nachfolge von Marc Steur.

Der 52-jährige Schlierseer ist seit April 2018 Bundestrainer. Nachdem die Langläufer bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf noch hinter den Erwartungen geblieben waren, überzeugten sie bei den Winterspielen in Peking umso mehr: So wurde etwa Lucas Bögl Fünfter mit der Staffel, Katharina Henning und Victoria Carl gewannen an Schlickenrieders Geburtstag den Team-Sprint. ses