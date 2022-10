Schlickenrieder: Das ganze Team ist wichtig für den Erfolg

Von: Sebastian Schuch

Wunderschönes Panorama: Peter Schlickenrieder und Marianne Kreuzer genießen von der Schliersbergalm den Blick auf den Schliersee. © Beate Merz/BR

Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder spricht im BR über Schliersee und die Erfolge als Sportler und Bundestrainer.

Schliersee – Noch etwas mehr als einen Monat ist es hin, dann beginnt der Langlauf-Weltcup im finnischen Ruka (25. bis 27. November). Dann wird es auch für Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Schliersee wieder ernst. Zuvor blickte der 52-Jährige in der BR-Sendung „Kreuzer trifft...“ auf die Erfolge bei den Olympischen Winterspielen in Peking Anfang des Jahres zurück und besuchte mit Marianne Kreuzer seine Lieblingsorte im Landkreis. Peter Schlickenrieder über...

...den Schliersee: „Der See ist ein Herzstück meiner Heimat. Wenn man da daheim ist, ist es das Paradies schlechthin. Ich mag schon eher die Berge, da geht es bei unseren so langsam los.“

...seine Verwurzelung in Schliersee: „Je älter man wird, desto mehr ruft man sich ins Gedächtnis, wie wichtig das einem ist. Wenn man jung ist, will man raus in die Welt, da muss sich was rühren. Je länger man daheim ist, desto mehr lernt man es schätzen.“

...die Erfolge bei den Olympischen Winterspielen 2022: „Jetzt tritt wieder die Ernüchterung ein, jetzt ist der Trainingsalltag. Letztlich ist der Erfolg gestern gewesen, man schaut schon wieder nur nach vorne. Da muss man sich wieder wachrufen, was man schon geschafft hat.“

...die Silbermedaille der Damenstaffel: „Der Gedanke war von Lauf zu Lauf, jetzt sind die Starken weg. Da können wir vorne mitlaufen, aber jetzt kommen die neuralgischen Positionen. Da ist es in der Regel für uns aus. Da begann schon ab Runde drei das Zittern. Dass wir in Runde vier noch so dabei waren, war schon die erste Überraschung – und dass sich die Mädels so strikt an die taktischen Vorgaben gehalten haben. Das war der erste Staffellauf, wo die Taktik voll und ganz aufgegangen ist.“

Corona als Schub für den Langlauf?

...seine Emotionen nach Goldmedaille im Teamsprint an seinem Geburtstag: „Ich bin von Haus aus ein sehr emotionaler Typ, und gerade, wenn man die Geschichte im Jahr davor (bei der Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf, d. Red.) erlebt. Man hat das Gefühl, man hat alles bestmöglich gemacht und es hat überhaupt nicht funktioniert. Dann ist es schon echt schwer, die Leute auf dem Boot zu halten.“

...die Bedeutung der ganzen Mannschaft: „Man muss immer schauen, wo wir herkommen. Trainieren tun alle gut. Wenn man nur auf den Zettel schaut, trainieren wir genauso viel wie die Weltspitze. Also müssten wir so gut sein wie die Weltspitze. Das ist aber nicht so, weil zum Erfolg mehr dazugehört, als nur das Arbeitspensum abzuleisten: Überzeugung, Wille, Kampfgeist, da gehört ein ganzes Team dazu. Das sind Leute, wo man von außen sagt: ,Was hat jetzt ein Waxler – außer dass er einen guten Ski machen muss – mit dem Erfolg zu tun?’ Der letzte Kontakt zwischen einem Athleten und einem Betreuer ist der Waxler, er gibt dir das letzte Selbstbewusstsein mit auf den Weg.“

...Corona als Schub für den Langlauf: „In diesen zwei Jahren Corona, nachdem die Liftanlagen zugesperrt wurden, haben so viele Menschen wie noch nie Langlauf ausprobiert.“

...die Olympischen Winterspiele als aktiver Sportler: „Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dort festgestellt: Ja, jetzt bist du bei Olympia und jetzt hast du einen Haufen Zuschauer. Eigentlich müssten es die Spiele des Jahrhunderts für dich sein. Man bemisst es aber sehr stark am Erfolg und es waren für mich vom Erfolg her nicht die gigantischen Olympischen Spiele. Wir sind zwar in der Staffel zum ersten Mal Vierter geworden, aber man hat als junger Sportler viel höhere Ziele. Wie realistisch die sind, stellt man meistens erst in den Folgejahren fest. Darum waren die Olympischen Spiele in Salt Lake City, wo ich diesen Erfolg umsetzen konnte, vom Erlebnis noch viel bombastischer.“

Die ganze Folge gibt es in der BR-Mediathek.