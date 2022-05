Schlickenrieder: „Erfolg auf stabile Beine stellen“

Von: Sebastian Schuch

Den Blick nach vorne richtet Peter Schlickenrieder als Langlauf-Bundestrainer. © DPA

Peter Schlickenrieder erklärt im Interview, warum er seinen Vertrag als Langlauf-Bundestrainer um vier Jahre verlängert hat.

Schliersee – Peter Schlickenrieder bleibt für weitere vier Jahre Langlauf-Bundestrainer im Deutschen Skiverband (DSV), bis nach den Winterspielen 2026. Der 52-jährige Schlierseer erklärt, warum er weitermacht, weiß aber auch schon, wann Schluss ist.

Herr Schlickenrieder, was hat Sie dazu bewogen, weitere vier Jahre bis zu den Olympischen Winterspielen in Cortina in Angriff zu nehmen?

Der Langlauf muss nachhaltig aufgestellt werden. Wir möchten sowohl das Betreuerteam wie auch die Athleten so entwickeln, dass es auch nach 2026 weitergeht. Wie vereinbart, haben uns der bisherige Damentrainer Erik Schneider und auch der Herrentrainer Janko Neuber verlassen. Wir haben mit Per Nilsson und Marc Steuer gute Nachfolger gefunden. Die belastungen durch Corona waren sowohl für die Neubesetzung als auch für die bestehende Betreuerschaft eine große Herausforderung und Belastung, die den Prozess, den Langlauf nachhaltig aufzustellen, deutlich gebremst hat. Ich habe gesagt, so kann ich den Langlauf nicht zurücklassen. Jetzt haben wir endlich sportlichen Erfolg und den gilt es, auf stabile Beine zu stellen und die Trainer- und Betreuungsentwicklung so weiter zu führen, dass wir auch über die Olympischen Spiele 2026 hinaus erfolgreiche Langläuferinnen und Langläufer haben.

Sie sagen es, Peking war ein Erfolg. Bei Ihrem Amtsantritt 2018 sah das noch anders aus.

Der deutsche Langlauf war über mehrere Großereignisse hintereinander erfolglos, in einer gewissen Abwärtsspirale. Wir wollten ihn zur Weltspitze zurückführen. Die Nachwuchstrainer haben gute, konsequente Arbeit geleistet, die galt es auf Erwachsenenniveau, im Weltcup weiterzuentwickeln.

Reichen da vier Jahre?

Im Langlauf ist das eine kurze Zeit, man geht davon aus, dass man sich, wenn es gut läuft, zwei bis drei Prozent pro Jahr verbessert.

Bei Ihren Athletinnen und Athleten waren es heuer ein paar mehr.

Wir sind trotz der Erfolge bei Olympia noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Die Erfolge täuschen auch ein wenig über das Niveau, das wir über eine Saison gesehen haben, hinweg.

Nach dem Weltcup in Falun haben sie gesagt, dass regelmäßige Podestplätze das Ziel sind.

Genau. Dass wir es auch in der Breite hinbekommen, nicht nur mit einer Athletin. Über die Top 15, die Top Ten in die Top fünf und dann die Top drei. Wenn man konsequent arbeitet, ist das möglich. Olympia hat das mit der Art und Weise, wie die Erfolge eingefahren wurden, gezeigt. Eine perfekte taktische Leistung, Teamwork vom Waxler bis zum Athleten haben das möglich gemacht.

Ein Erfolg, der nach der enttäuschenden Heim-WM 2021 in Oberstdorf illusorisch erschien.

Das war ein Riesenrückschlag. Bei einer furiosen WM 2019 in Seefeld haben wir über Niveau performt, dann haben wir zwei Jahre erlebt, in denen wir trotz vieler Anstrengungen nicht erfolgreich waren. In Oberstdorf sind wir an den eigenen Erwartungen gescheitert. Was das Gesamtteam, das will ich betonen, auszeichnet: Eine steile Lernkurve und wie wir uns da rausgezogen haben. Und die Athleten haben das am Ende umgesetzt. In den nächsten Wintern gilt es, häufiger zu zeigen, wozu wir fähig sind. Dass man irgendwann sagen kann, das ist erwartbar. Wie vor zehn bis 20 Jahren, das war die goldene Zeit.

Das inspiriert auch den Nachwuchs.

Es gibt so viele engagierte Nachwuchsathleten und -betreuer. Das große Ziel ist es, junge Menschen zum Sport zu bringen, ihnen ein belebtes Leben zu ermöglichen. Was wir bei Olympia bringen, ist nur i-Tüpfelchen, je größer die Langlauf-Familie ist, desto glücklicher sind wir. Dazu gehört aber auch, dass man den jungen zeigt, dass man, wie in Oberstdorf, auch mal unten sein muss, um Erfolg zu haben.

Wissen Sie schon, wie es nach 2026 weitergeht?

Nach Mailand ist für mich definitiv Schluss. Ich mache das jetzt noch mal, weil ich sage, die vier Jahre brauchen wir, um die jungen Trainer ins System einzubauen und den gesamten Langlauf langfristig erfolgreich zu machen. Jeder kann und muss von jedem im Team lernen.