Rollstuhl-Tennis: „Der gleiche Sport – nur im Sitzen“

Eine gute Hand-Augen-Koordination ist für Peter Seidl genauso wichtig wie körperliche Fitness, Technik und Timing. Beim Equipment gibt es bis auf den Rollstuhl keine Unterschiede zum Fußgängertennis. © hasenkopf

Peter Seidl spricht im Interview über die Faszination und die Herausforderungen des Rollstuhl-Tennis.

Schliersee – Seit Anfang des Monats ist die SG Hausham mit ihren Sparten Tennis und Handicap-Integrativ Inklusionsstützpunkt des Bayerischen Tennis-Verbandes. Wie Rollstuhl-Tennis in Perfektion aussieht, wollten eigentlich der vielfache Deutsche Meister Peter Seidl und Karl Lotz in einem Showmatch auf der Anlage in Schliersee demonstrieren. Doch Seidl musste krankheitsbedingt passen. Im Interview mit der Heimatzeitung spricht Seidl, der seit einem Verkehrsunfall 1986 querschnittsgelähmt ist, über schnelle Aufschläge, mentale Stärke und unberechtigte Platzwart-Ängste.

Was begeistert Sie am Tennis?

Es fordert einen, von der ersten Minute bis zum letzten Ball das Beste zu geben. Man kann auch bei klarer Führung nicht das Spiel über die Zeit bringen, sondern muss immer konzentriert und fokussiert bleiben. Außerdem hat Tennis so viele Variationen an Schlägen und Taktiken, und man muss mental stark sein.

Haben Sie schon vor Ihrer Querschnittslähmung Tennis gespielt?

Ich habe bereits als Fußgänger leidenschaftlich gespielt, vor allem als der Becker-Boom einsetzte. Grundsätzlich ist Tennis im Rollstuhl gleich, halt nur aus der sitzenden Position. Es gibt nur einen Unterschied: Der Ball darf bei uns zweimal aufspringen und beim zweiten Aufspringen auch außerhalb des Feldes sein.

Brauchen Sie besonderes Equipment?

Auch das Equipment ist gleich. Bespannt wird wie im Fußgängertennis je nach Platzbelag oder Wetterbedingungen. Spezielle Reifen für verschiedene Beläge verwende ich nicht. Ich habe profillose Reifen, nur der Druck wird manchmal verändert.

Haben Sie einen Lieblingsbelag?

Da ich eher der aggressive Spieler bin, bevorzuge ich Hartplätze beziehungsweise schnelle Beläge.

Ist auch beim Rollstuhltennis der Aufschlag ein Vorteil, da ja der Winkel ganz anders ist?

Ein guter Aufschlag ist immer von Vorteil, da er dir Sicherheit für das gesamte Match gibt. Wir schlagen viel mit Kick auf. Die absoluten Profis im Rollstuhl erreichen um die 160 km/h. Das ist schon heftig aus der sitzenden Position heraus.

Wie groß ist die Turnierszene?

Die Turnierszene ist sehr professionell. International wird sie von der ITF (International Tennis Federation) geleitet mit etwa 170 Turnieren weltweit, Weltranglistenpunkten und Preisgeldern. Auch die vier Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York werden zeitgleich mit den Profis auf derselben Anlage gespielt. National regeln DTB (Deutscher Tennis Bund) und Landesverbände das Rollstuhltennis. Es gibt deutsche Meisterschaften und mit German Open in Berlin und Büchlberg Open zwei internationale Turniere. Dazu mit der nationalen Turnierserie DTB-Race die Möglichkeit, in ganz Deutschland Turnierluft zu schnuppern, um dann in die internationale Tour zu wechseln.

Was raten Sie Neulingen im Rollstuhltennis?

Wichtig ist, einen Trainer oder Rollstuhltennisspieler zu kontaktieren, der Tipps geben kann. Am besten vielleicht einen Anfänger-Workshop des DTB mitmachen, die öfters im Jahr angeboten werden.

Wie sind die Voraussetzungen grundsätzlich?

Sie verbessern sich jährlich, auch weil Inklusion seit längerer Zeit groß geschrieben wird. Es ist normal geworden, dass Behinderte – egal ob im Rollstuhl, blind, gehörlos oder mit geistiger Beeinträchtigung – mit oder neben Fußgängern Tennis spielen. Man macht Sport miteinander und nicht mehr nebeneinander. Klar gibt es immer noch Platzwarte, die Bedenken wegen der Sandplätze haben. Aber ich kann jeden beruhigen: Man macht mit dem Rollstuhl keine Plätze kaputt. Nach dem Spiel abziehen, und der Platz ist wie neu.

Das Gespräch führte Heidi Siefert.