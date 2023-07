Platzwart beim Monte Mare Masters: „Der Regen tut dem Platz eigentlich gut“

Teilen

Platzwart bei der Arbeit: Nelio Brucherseifer ist dafür zuständig, dass die Tennisspieler beim Monte Mare Masters in Schliersee die optimalen Bedingungen vorfinden. © THOMAS Plettenberg

Nelio Brucherseifer, Platzwart beim TC Schliersee, erzählt von kurzen Nächten, lästigen Nadeln und seiner Morgenroutine.

Schliersee – Als im vergangenen Herbst die Monte Mare Masters vom Deutschen Tennis Bund DTB als bestes deutsches Tennisturnier ihrer Kategorie ausgezeichnet wurden, hatten auch die Platzverhältnisse als ein Mosaiksteinchen zur Wahl der Schlierseer beigetragen. Dass die Aktiven auch bei der 71. Auflage des ältesten deutschen Turniers optimale Bedingungen vorfinden, dafür sind Platzwart Nelio Brucherseifer (18) und seine Helfer engagiert im Einsatz. Der Schüler an der Holzkirchner Fachoberschule weiß als Aktiver bei den Herren seines Heimatvereins und den Junioren des TC Neuhaus, was Spieler schätzen. Er hat uns von kurzen Nächten, lästigen Nadeln und seiner Morgenroutine erzählt.

Wann sind Sie heute aufgestanden?

Um 20 nach sechs und dann direkt ohne Frühstück an den Platz (lacht). Nachdem ich gestern bis zehn am Platz war, war es ein bissl wenig Schlaf.

Gibt es eine Morgenroutine?

Zuerst schau ich aus dem Fenster, dann in den Wetterbericht. Und ganz wichtig: Der Blick auf den Regenradar.

Nach dem komplett regenfreien Turnier im vergangenen Jahr hat es heuer ja schon einige Regenunterbrechungen gegeben. Was ist da zu tun?

Teilweise sind die Plätze schon richtig unter Wasser gestanden. Da müssen wir versuchen, sie möglichst schnell trocken zu kriegen, sobald es aufgehört hat zu regnen. Mit Schwämmen nehmen wir das Wasser aus den Pfützen auf. Mit dem Abziehen der Plätze wird die Nässe verteilt. Und es ist wichtig, den Abfluss immer sauber zu halten, dass sich hier nichts staut.

Was ist vor einem so großen Turnier besonders an der Platzpflege?

Seit vergangenem Wochenende war die Anlage gesperrt. Unter anderem haben wir die Kuhlen hinter der Grundlinie mit Sand aufgefüllt und versucht, sie möglichst eben zu bekommen. Außerdem haben wir alle Linien kontrolliert, dass sie schön eben im Platz liegen, damit niemand drüber stolpert.

Werden die Plätze vor dem ersten Spiel abgenommen?

Die Schiedsrichter schauen sich die Plätze an, aber es gibt niemanden, der sie prüfen würde. Allerdings setzen wir auch alles daran, dass sie in optimalem Zustand sind.

Braucht man besonderes Equipment für ein Turnier?

Grundsätzlich haben wir ja einen gut ausgestatteten Schuppen mit allem, was wir brauchen. Dazu kommen ein paar Extras wie ein Ersatzsprenkler. Und ein Notfall-Linienset, nachdem wir uns voriges Jahr in Hausham eines leihen mussten, als eine Linie gebrochen ist.

Gab es heuer schon besondere Herausforderungen?

Eigentlich nicht. Abgesehen vom Regen lief bisher alles nach Plan. Wobei der Regen ja nur ein Problem für den Zeitplan ist. Dem Platz tut er eigentlich ganz gut, weil der dann härter wird. Ideal wäre es, wenn es nachts regnet. Lästiger als Regen ist Sturm, weil der Laub und Nadeln auf den Platz bläst.

Wie wird man als junger Bursch Platzwart?

Vor ziemlich genau zwei Jahren hat mich Werner Zehrer, unser Vorstand, angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Das war kurz vor dem Turnier. Zu den Monte Mare Masters war ich dann schon beim langjährigen Platzwart Wolfgang Schauer mit dabei. Er ist auch immer ansprechbar, wenn ich Fragen habe oder etwas brauche.

Gibt es eine Ausbildung oder läuft das nach dem Prinzip „learning by doing“?

Tatsächlich war ich heuer mit Werner Zehrer in Nürnberg auf einem Platzwart-Seminar. In einigen Bereichen gab es da schon Neuigkeiten. Etwa zum Einschlemmen von Plätzen.

Wie technisch ist dabei das Gerät?

Nicht besonders. Ich arbeite mit dem gleichen Equipment, das schon jahrelang verwendet wird.

Tauscht man sich unter Kollegen aus?

Mit Flo Empl und Joachim Fuchs von der SG Hausham bin ich immer in Kontakt, aber größere Kreise wie etwa bei den Eismeistern im Eishockey haben wir nicht.

Wenn Sie selbst spielen, haben Sie jetzt einen anderen Blick auf Plätze bei Auswärtsspielen oder sind Sie dann nur Spieler?

Mittlerweile werfe ich da schon auch einen Blick auf die Linien oder ob es Unebenheiten am Platz gibt. Wobei man sagen muss, dass es nicht bei allen Vereinen auch einen festen Platzwart gibt, der sich darum regelmäßig kümmert.

Und was ist für Sie so attraktiv am Platzwart-Dasein?

Die Platzpflege macht mir Spaß. Und es ist angenehm, dass ich mir die Zeit neben der Schule frei einteilen kann. Auf jeden Fall ist das deutlich abwechslungsreicher, als irgendwo an der Kasse zu sitzen. Und ich freu mich, wenn die Plätze in gutem Zustand sind und das auch mal mit einem Lob honoriert wird.

Das Gespräch führte Heidi Siefert.