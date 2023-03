Cheyenne Loch gelingt bestes Saisonresultat zum Abschluss

Verdiente Freude: Beim letzten Einzel-Weltcup-Rennen des Winters fuhr Cheyenne Loch erstmals nach ihrem Comeback aufs Podest. © Miha Matavz/FIS

Zum Saisonabschluss hat Raceboarderin Cheyenne Loch noch mal richtig einen rausgehauen: Am Götschen fuhr sie aufs Podest.

Neuhaus – Das Viertelfinale war für Cheyenne Loch vom SC Schliersee in der Saison 2022/23 lange Zeit die unüberwindbare Hürde. In Berchtesgaden, beim letzten Einzel-Weltcup-Rennen des Winters, musste sie im Viertelfinale ausgerechnet gegen die Italienerin Lucia Dalmasso ran. Dalmasso hatte Loch erst am Mittwoch beim Parallel-Riesenslalom in Rogla mit einem hauchdünnen Vorsprung ebenfalls im Viertelfinale bezwungen.

Beim Heimweltcup am Götschen bekam Loch nun ihre direkte Revanche – und hatte dieses Mal die Hundertstel auf ihrer Seite, wodurch ihr bestes Saisonresultat bereits fix war. „Mir ging das vorher schon mal kurz durch den Kopf, dass das der Schritt sein könnte, den ich in dieser Saison noch nicht geschafft habe“, sagt sie. „Aber am Start habe ich das komplett ausgeblendet.“ Im Halbfinale musste sich die 28-Jährige dann zwar ihrer Teamkollegin Ramona Hofmeister geschlagen geben, gewann aber das kleine Finale gegen die Österreicherin Sabine Schöffmann und fuhr damit als Dritte zum ersten Mal in dieser Saison auf das Stockerl. „Es hat insgesamt richtig Spaß gemacht, zu fahren. Tolle Frühlingsbedingen, eine super Atmosphäre und viele Freunde vor Ort. Da wollte ich dann schon eine gute Leistung zeigen“, betont Loch. Und das gelang ihr mit dem Podestplatz allemal.

Dieses letzte Einzelresultat komplettiert eine Saison, mit der die Neuhauserin insgesamt sehr zufrieden ist. Der Anfang verlief nach ihrem zwischenzeitlichen Karriereende und einem Winter ohne Rennen noch etwas holprig, doch im Laufe der Zeit kam sie immer besser hinein, fuhr dreimal im Weltcup und einmal bei der Weltmeisterschaft in Bakuriani (Georgien) auf Platz fünf. Und nun sogar noch aufs Stockerl. „Das hätte ich so vor der Saison nicht erwartet“, gibt sie zu. Schlussendlich ist sie in der Gesamtwertung der Raceboarderinnen sogar auf dem neunten Platz und damit zweitbeste Deutsche nach der Gesamtzweiten Hofmeister. In den Einzelwertungen für Parallel-Slalom und Parallel-Riesenslalom beendet Loch den Winter jeweils auf Platz elf. Diesen elften Platz belegte Loch mit ihrem Partner Elias Huber nach dem Ausscheiden im Achtelfinale auch beim letzten Teamevent der Saison in Berchtesgaden.

Ganz in die Sommerpause verabschiedet sich die Neuhauserin aber noch nicht. Ein paar kleinere Rennen stehen noch auf dem Programm, die sie in erster Linie zum Materialtesten nutzen möchte. Auch die italienischen Meisterschaften in Cortina d’Ampezzo plant Loch, noch mitzunehmen, da diese am Weltcup-Hang stattfinden. Danach ist aber erst einmal Urlaub angesagt. Und dann dauert es ohnehin nicht mehr lange, bis es wieder los geht mit den Vorbereitungen für die Saison 2023/24. seh